Административен съд – Варна образува дело №726/2026 г. по искова молба на "МБАЛ Варна“ ЕООД срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неизпълнение на парични задължения по административен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.В исковата молба се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да заплати реално извършена, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. Ищецът претендира сумата от 282 784,99 евро главница и 7 280,46 евро обезщетение за забава (мораторна лихва) за периода от 01.01.2026 г. до 09.03.2026 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане. Болницата оспорва законосъобразността на наложените "месечни стойности“ (лимити), като поддържа, че те противоречат на Конституцията на РБ и на практиката на Конституционния съд (Решение №6/11.04.2024 г.).Ищецът подчертава, че като лечебно заведение е длъжно да оказва медицинска помощ на всяко лице, нуждаещо се от такава, и не може да откаже прием поради изчерпване на предварително определени финансови лимити. В молбата се изтъква, че отказът от заплащане на надлимитната дейност нарушава принципите на правовата държава и правото на достъпна медицинска помощ. Посочва се още, че към момента на извършване на дейността НЗОК е разполагала с неусвоен финансов ресурс в резерва си, но въпреки отправените искания, плащане за положените медицински усилия не е постъпило.