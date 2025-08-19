Сподели close
Три административни дела по описа на Административен съд – Варна за 2025 г. са образувани по жалба на Сдружение "За Дебелец“ и протести на Районна прокуратура – Варна и Окръжна прокуратура - Варна срещу Решение №ВА-142/ПР/2025 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна.

Решението на РИОСВ е взето на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно него е преценено да не се извършва Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищен комплекс "Сън Сити Резиденс високотехнологичен парк“ и "Паркинг за моторни превозни средства /МПС/“, върху територия от 175 декара, находящ се в местност Ески балар, район "Аспарухово", с възложител "Панорама Инвест“ ЕООД.

Сред мотивите, с които се оспорва решението на РИОСВ са липса на прецизен анализ на кумулативното въздействие от всички съществуващи, одобрени или в процес на одобряване планове, програми и проекти; неправилна, непълна и противоречива преценка на геоложкия риск и опасността от свлачищни процеси; риск от големи аварии и бедствия; липса на аргументи за взетото решение от страна РИОСВ и др.

Припомняме, че варненци сигнализираха за проекта. Преди дни и Община Варна излезе със свое становище по казуса.