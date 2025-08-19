ЗАРЕЖДАНЕ...
Образувани са три дела срещу решение на РИОСВ - Варна за големия комплекс край "Галата"
©
Решението на РИОСВ е взето на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно него е преценено да не се извършва Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищен комплекс "Сън Сити Резиденс високотехнологичен парк“ и "Паркинг за моторни превозни средства /МПС/“, върху територия от 175 декара, находящ се в местност Ески балар, район "Аспарухово", с възложител "Панорама Инвест“ ЕООД.
Сред мотивите, с които се оспорва решението на РИОСВ са липса на прецизен анализ на кумулативното въздействие от всички съществуващи, одобрени или в процес на одобряване планове, програми и проекти; неправилна, непълна и противоречива преценка на геоложкия риск и опасността от свлачищни процеси; риск от големи аварии и бедствия; липса на аргументи за взетото решение от страна РИОСВ и др.
Припомняме, че варненци сигнализираха за проекта. Преди дни и Община Варна излезе със свое становище по казуса.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.