Обсерваторията във Варна с международни майсторски класове
На 9 март 2026 г. НАОП "Н. Коперник"- Варна, ще бъде домакин на Майсторски клас по терапия с частици, съвместно със СУ "Св. Климент Охридски" и IPPOG. Майсторският клас по терапия с частици показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото. Участниците ще могат да се запознаят с използваните техники за лечение на онкологични заболявания чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици (протони или въглеродни йони). По-подробна информация и програма можете да намерите на страницата на класа: Майсторски клас по терапия с частици Варна.
Учители от Варна, Добрич, Шумен, Русе, Бургас или близките градове и села, които желаят, могат да се включат в майсторските класове с до 5 свои ученици. Учениците трябва да са 8-12 клас. Класът ще започне на 9 март 2026 г. в 10 ч. в НАОП-Варна.
Регистация може да се направи чрез следната Регистрационна форма. Регистрационната форма ще се затвори при достигане на 30 ученици. На одобрените ученици ще бъде изпратен e-mail за потвърждение.
През 2026 г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) и International Masterclasses. В България класовете се организират съвместно от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник", Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.
Това е ден за научни изследвания на учениците на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието, учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експериментите CMS и ALICE. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.
На 17 март 2026 г. от 10 ч. в зала "Николай Петров" за шеста поредна година, доц. д-р Румяна Хаджийска от ИЯИЯЕ на БАН, представител на IPPOG за България и научен координатор на учителските програми в ЦЕРН, ще открие и заедно със Свежина Димитрова ще проведе майсторският клас.
Регистрационната форма ще се затвори при достигане на 40 ученици. На одобрените ученици ще бъде изпратен e-mail за потвърждение.
