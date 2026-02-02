Община Варна излезе с информация относно състоянието на пътната мрежа в града. От институцията съобщават, че пътната обстановка на територията на община Варна е спокойна."Основните пътни артерии са обработени и въпреки снежната покривка са проходими при зимни условия.Призовават се водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и подготвени за зимни условия автомобили.", информират още от Община Варна.