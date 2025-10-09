Директорът на Дирекция "Спорт“ в Община Варна - Кристиан Димитров, коментира решението на Столичният общински съвет да отпусне 500 000 лева за организирането на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. България е домакин на надпреварата на Стария континент догодина заедно с Италия, Румъния и Финландия, като първоначално именно Варна бе избран за домакин.Ето какво сподели Димитров пред радио "Фокус" броени минути след новината, че София ще бъде домакин на първенството.Как да я коментирам – сложно. За нас наистина е много голяма неприятна изненада, ако трябва да кажа. Не само за нас – за спорта, за целия спорт, за цялата волейболна общност. Знаете, че това е една традиция във Варна, която преди много години – повече от 20 години, националният обор избра Варна за домакинство, тъй като това беше единственото място, където наистина залата се пълнеше абсолютно на всички мачове. Говоря не само когато играе българският отбор, ами когато играят и други отбори. Във Варна правим и Лига на нациите, били сме домакин на Европейско първенство. Това решение за мен не е коректно, най-малкото заради това, че години наред ние ги подкрепяме – това са разговори от 2023 г., които водим с Българска федерация по волейбол, това са спиране на дати. Периодът е голям – повече от 20 дена, септември месец. Това е свързано с логистика, с хотели, с настаняване. Ние общо взето сме туристически град и много разчитаме паралелно, освен на спорта, и на целия икономически ефект, който е от това събитие. Аз ще говоря за спортната част, тъй като тя ни е приоритет, мога да кажа, че това наистина е едно леко лицемерно отношение, защото ние повече от две години действаме. Имаме пуснати заявки към туроператори – знаете, че във Варна един от основните пазари е полският пазар. На предишното първенство имаше повече от 4000 фена от Полша. Федерацията иска да каже: ОК, за нас приоритетът е финансовата част. Финансовата част в ситуацията явно е важна, а Варна, въпреки всички сложности, които е преживяла, и в момента има чисто административни проблеми в общината, въпреки това се взе решение на Общински съвет да бъде подкрепена Федерацията. Това стана още преди нашите момчета да спечелят сребърните медали на световния шампионат. Мисля, че е некоректно. Това е, което мога да кажа. Варна е град, в който волейболът, мога да кажа, че е много популярен. Освен морска столица, столица на бойните спортове, Варна е и волейболна столица. Хората го очакват с нагласа и интерес. Разочарованието е голямо. Никой по никакъв начин, както в други държави го правят, не е казвал, не е водил с нас някакви разговори да каже: има групова фаза, осминафинали, четвъртфинали – дайте да направим някакъв компромис, дайте да видим нещо може ли да измислим да направим. Ние уважаваме софийската публика, не я подценяваме със сигурност. Най-вероятно ще има и по-голяма посещаемост, но това означава, че една повече от 20/25-годишна традиция и история изтриваме назад, каквото е било – било. Де факто, се продаваме за 2, 3, 5 хиляди места повече, което според мен не е коректно. Мисля, че Федерацията дължи обяснение на варненската публика и на варненския спорт за това тяхно решение, предложение, защото съм сигурен, че тази инициатива най-вероятно не идва само от FIVB или от Международната федерация. Това е съгласувано. За да има предложение, значи са водени разговори, това е коментирано. Ние по никакъв начин не сме информирани, нито имаме официално имейл или да се води някаква кореспонденция с общината – по никакъв начин. Мисля, че е некоректно към варненския спорт. Години наред подкрепяме всички големи формати. Знаете какво става във Варна – идвали са президенти, министър-председатели, министри винаги са идвали. Варна е туристически град и пак казвам, това събитие е голям удар и шок за целия град със сигурност. Липсата ще се отрази.Никой по никакъв начин не се е свързвал с нас. Единствено водихме разговор, писах на председателя на Федерацията по случай рождения му ден на 6 октомври…Любо Ганев. Говорихме с него. Той каза: "Тази ситуация сега във Варна – ние следим в момента ситуацията, гледаме колко билети са продадени. Естествено, ако има вариант да се продадат повече места и билети, най-вероятно…“ Чисто икономически, аз съм сигурен, че София няма как да... Ако се направи в по-голяма зала, чисто икономически това ще бъде при всички положения по-доходоносно в случая. Но пак казвам, изтриваме една повече от 20-25, четвърт век традиция. За мен специално мога да кажа, че по някакъв начин Федерацията има вариант, сигурен – има групова фаза, пак казвам, осминафинали, четвъртфинали. Има. Ако се търси решение, може да се намери. Това решение не е наше. Ние сме подкрепили инициативата, гласували сме предложението и водихме няколко разговора. Г-н Ганев идва във Варна два пъти, правихме среща с кмет, с ресорен заместник-кмет, с цялата спортна организация, която е, Общински съвет подкрепи. Това е нещо, което наистина е много неприятна изненада. Казвам го с цялата отговорност. Сигурен съм, че ще има някаква реакция, най-вероятно ще се даде и брифинг по темата. Няма как да не реагираме, няма как.Не, не, не. Не, ние не търсим скандали. Така или иначе спортът не трябва да е разединен, напротив. Ние просто търсим логика в действия. Варна, пак казвам, е спортна волейболна столица на България, и то четвърт век. Трябва по някакъв начин тези хора, които очакват това събитие, защото за варненци и за варненската публика това е голямо събитие, за целия град.Това не мога да кажа. Аз казвам просто, че никой не се е свързал с нас да каже и да предлага решения и варианти. Никой по никакъв начин не се е свързал, за да каже "Добър ден. Имаме желание да влезем в някакви разговори, за да се търсят решения“. Това казвам, че най-малкото е неуважение към спорта. Разбирам, все пак става въпрос за световни вицешампиони. Разбирам в момента цялата емоция и инерция. Помним 1994 г. с футбола какво стана и виждаме сега нивото на футбола какво е. Ние трябва да използваме със сигурност това, което се случва като реклама, но не трябва да загърбваме една четвъртвековна традиция. Мисля, че не е коректно.Не, не са платени. Това е предложение на Българската федерация по волейбол - официално входирано предложение, разгледано на комисия и на сесия на Общински съвет, потвърдено. Пуснато е към туристическите фирми за сезона, че това мероприятие предстои. Залата е запазена – пак казвам, това е голям период от време, това е триседмичен период, който е блокиран. В момента всички тези неща са лоши новини. Все пак става въпрос за общината и администрацията и нещата, които се прогнозират при всички положения. В момента правим и проектобюджет, сложно е.Софийският кмет Терзиев казва в своя Фейсбук публикация вчера, че "Спонтанно поканихме миналата седмица Българската федерация да бъдем заедно домакини на Европейското в София“. Това означава, че наистина има история това съглашателство между Федерацията и Столична община. Те казват, че FIVB са ги насочили към този вариант – да домакинстват София. Но може би наистина моралът тук трябва да бъде изведен на първо място, защото през 2023 г., когато отборът беше слаб, тогава са потърсили Варна, а сега, когато има еуфория - София.Точно така. 2023 г. правихме първите срещи. 2023 г. получихме първото писмо, след това 2024 г. правихме среща, след това 2025 г. правихме среща през комисии с решение на Общински съвет. В смисъл, това е една няколкогодишна история, която така или иначе е факт. Ние не казваме, че има виновен, пак казвам. Много е важно това да го отразите – няма виновен в случая. Въпросът е по-скоро морален. Ние искаме по някакъв начин да влизаме във война. Някой дължи обяснение на варненската публика. Те трябва да знаят защо не са водени разговори с администрацията, защо се взема еднолично решение. Това е партньорство, все пак става въпрос за някакво партньорство. Не може да се вземат еднолични решения. На базата на кое се вземат тези решения? Това е съвместно. Когато отборът е слаб, ние го подкрепяме. В случая те са втори в света. Ние при всички положения се радваме и се радваме на успехите. Но остава едно лошо огорчение, че това партньорство е било едностранно, не е двустранно. Някой дължи обяснение на тези хора защо се взема такова решение. Естествено, че ще има много повече хора във залата, това безспорно най-вероятно ще е така, тъй като нашата зала е с по-ограничен капацитет. Но първо, че е много трудно да се напълни. Пак казвам, когато България играе, най-вероятно ще е пълна залата, но на другите мачове съм сигурен, че няма да е това, което се случва във Варна. Пак казвам, Варна е туристически град. Всички тези отбори, които са – има много украинци във Варна, има много туристи поляци. Ще присъстват на другите мачове и съм сигурен, че залата пак ще е пълна. Мен лично много ме съмнява, че другите срещи в София ще имат тази посещаемост, изключвайки българския национален отбор.Още нищо не е решено окончателно. Защото ако наистина това е било дългосрочно партньорство и сме били в прекрасни отношения с Федерацията, винаги тотална подкрепа, пълна диалогичност, това, което в момента се случва, за мен е голяма изненада и шок. Това нещо трябва при всички положения да мине през срещи, през коментари, защото нямаме договор и финансово плащане по това, което предстои, но има много неща, които са се случили. Някакво морално обяснение ни дължат поне със сигурност. И аз пак казвам, в Италия помните как го бяха направили – имаше разделяне на групова, на осминафинали, на четвъртфинална фаза, в смисъл, има разделение. Ако се търсят варианти съм сигурен, че могат да се намерят. Но това пак става през разговори, през търсене на срещи и на комуникация. Това е едно лично решение, което в момента е взето от някой. Този някой трябва по някакъв начин да обясни и да каже защо така се взема решение без партньорската страна, която години наред е била партньор.Аз съм сигурен, че ще има реакция, няма как да няма реакция, защото това е нещо, което хората го очакват. Общински съвет подкрепи единодушно, без нито един въздържал се – такова единомислие в спорта, въпреки сложната ситуация във Варна, по много други теми не е имало. Така че явно наистина това е желано събитие. И ще има реакция, може би ще има и брифинг от страна на Община Варна, предполагам. Ще има реакция, да, ще има реакция.Пожелавам им успех. Наистина това, което направи отборът, просто направиха нещо, което обедини нацията. Сътвориха чудеса. Пожелавам успех на домакинството. Няма как всеки кмет, имайки финансова възможност, да не подкрепи това събитие. Пожелавам успех. Надявам се това партньорство, което сме имали досега с Федерацията – по някакъв начин просто да се вземе някакво решение и да се направи някаква среща, не може така еднолично се вземат решения.