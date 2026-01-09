Десет машини са работили на терен от вчера след 14:00 ч. и през нощта за обработка на пътната настилка в трите северни района на Варна – "Вл. Варненчик“, "Приморски“ и "Младост“. В район "Аспарухово“ са били ангажирани още пет машини, включително за обработка на Аспаруховия мост, съобщи заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев.Служители на Община Варна и районните кметства са извършили обходи на пътната мрежа вчера след 20:00 ч., а повторен оглед е направен и след 03:00 ч. през нощта. Тогава е било необходимо допълнително обработване само в район "Вл. Варненчик“, посочи още зам.-кметът.Аспаруховият мост е бил обработен с антилед три пъти през нощта, информира районният кмет. Той допълни, че при необходимост съоръжението се обработва регулярно още от 25 декември 2025 г.Днес сутринта няма необходимост от обработка на пътната настилка. При дежурния в Община Варна няма подадени сигнали от граждани за заледявания. От "Градски транспорт“ също не са подали сигнали за заледени участъци.Обезпечено е нормалното протичане на учебния процес в общинските училища и детски градини, информираха от дирекция "Образование и младежки дейности". Учебните заведения са снабдени с достатъчно количество гориво за отоплителния сезон. На този етап не са налице обстоятелства, които да налагат промени в графика и предприемане на допълнителни мерки във връзка с метеорологичните условия, посочват от дирекцията.По данни на националния институт по метеорология и хидрология днес времето във Варна ще е променливо облачно с временни разкъсвания. Сутринта температурите са около 0°, а през деня ще достигнат до около 6°. Вятърът ще отслабва и ще се ориентира от юг-югозапад. В следващите дни се очаква застудяване и са възможни снеговалежи.