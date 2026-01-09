Община Варна докладва каква е зимната обстановка в града
©
Служители на Община Варна и районните кметства са извършили обходи на пътната мрежа вчера след 20:00 ч., а повторен оглед е направен и след 03:00 ч. през нощта. Тогава е било необходимо допълнително обработване само в район "Вл. Варненчик“, посочи още зам.-кметът.
Аспаруховият мост е бил обработен с антилед три пъти през нощта, информира районният кмет. Той допълни, че при необходимост съоръжението се обработва регулярно още от 25 декември 2025 г.
Днес сутринта няма необходимост от обработка на пътната настилка. При дежурния в Община Варна няма подадени сигнали от граждани за заледявания. От "Градски транспорт“ също не са подали сигнали за заледени участъци.
Обезпечено е нормалното протичане на учебния процес в общинските училища и детски градини, информираха от дирекция "Образование и младежки дейности". Учебните заведения са снабдени с достатъчно количество гориво за отоплителния сезон. На този етап не са налице обстоятелства, които да налагат промени в графика и предприемане на допълнителни мерки във връзка с метеорологичните условия, посочват от дирекцията.
По данни на националния институт по метеорология и хидрология днес времето във Варна ще е променливо облачно с временни разкъсвания. Сутринта температурите са около 0°, а през деня ще достигнат до около 6°. Вятърът ще отслабва и ще се ориентира от юг-югозапад. В следващите дни се очаква застудяване и са възможни снеговалежи.
Още по темата
/
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
12:24
Шофьори: Всичко е лед!
08.01
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
08.01
Реклама
Още от категорията
/
Икономическият университет във Варна се похвали - на второ място е в страната по този показател
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Българското дипломатическо дружество с остра критика към ЕК и ЕП
21:17 / 08.01.2026
Васил Пандов обвърза хранителния картел с основния свидетел по де...
15:08 / 08.01.2026
Ето колко в евро взимат от днес пенсионерите
09:05 / 07.01.2026
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.