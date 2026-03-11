Сред проектните идеи са реконструкция и ремонт на Летния театър, както и ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос, открита при ремонтните дейности на ул. "Цар Симеон"Заместник-кметът на Община Варна Павел Попов ръководи днешната работна среща за отчитане на напредъка на проектните предложения от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) - "Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион". В заседанието се включиха представители на почти всички партньорски организации, сред които Община Аксаково, Медицински университет - Варна начело с ректора проф. д-р Димитър Райков, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт", Двореца на културата и спорта, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Игнатиево и други.Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), която премина успешна оценка в началото на 2024 г., включва 13 проектни идеи, като 12 от тях ще получат безвъзмездно финансиране, а една следва да се реализира със собствени средства.Като водещ партньор Община Варна е заинтересована от успешната подготовка и изпълнението на всички проекти от КИТИ. Затова заедно трябва да обсъдим напредъка по проектите, с които всеки от партньорите участва, както и трудностите, които се срещат при подготовката или изпълнението им, каза заместник-кметът Павел Попов.Директорът на дирекция "Европейски и национални оперативни програми" в Община Варна Мая Иванова представи напредъка по проектите на Община Варна. Първият е част от общо проектно предложение по Програма "Региони в растеж" 2021-2027 г., съвместно с Медицински университет-Варна и УМБАЛ "Св. Марина", и Община Шабла, което е подадено през февруари 2025 г. и одобрено през м. юни същата година.Община Варна е бенефициент по инициативите за проектиране, ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос, реконструкция и обновяване на Летния театър във Варна, подобряване на връзката на града с морето в зоната между улиците "Дунав", "Дебър", "Охрид", "Преслав" и "Девня", както и основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ №18 "Чайка". Общата стойност на дейностите, които Община Варна реализира е 16 966 484.28 евро. За изпълнение на изброените дейности вече е сформиран екип, ръководен от заместник-кмета Павел Попов. Подготвени са техническите спецификации и документацията за процедурите по инженеринг, предстои да бъдат обявени тръжните процедури. Очакванията са дейностите да се изпълняват без забавяне, посочи Иванова. По думите ѝ предизвикателство в работата остава необходимостта от съгласуване на част от проектните дейности с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).Медицинският университет във Варна, съвместно с УМБАЛ "Св. Марина", реализира проект за обновяване на медицинската апаратура чрез закупуване на магнитно-резонансен томограф, на стойност 2 623 854.26 евро. По време на срещата беше отчетен напредъкът по изпълнението на проекта, добрата координация и ефективната организация на дейностите. Подчертано бе и значението на новата апаратура, която ще допринесе за по-прецизна диагностика, по-бърз достъп на пациентите до високоспециализирани изследвания и повишаване качеството на медицинските услуги.Община Шабла изпълнява две дейности в общ проект за развитие на устойчив туризъм, свързани с изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура в СО "Кария" и за популяризиране на природната забележителност "Скалния мост" в с. Тюленово, на обща стойност 1 530 661.95 евро. Въпреки че представители на общината не присъстваха на срещата, бе отчетено, че изпълнението на проекта се движи по график.Срокът за изпълнение на всички изброени седем дейности в рамките на общото проектно предложение е 36 месеца, до 17 декември 2028 г.Друг от подадените проект в рамките на КИТИ е проектът "Приятели в различни цветове", реализиран от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Игнатиево в партньорство с Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" – Варна. Проектът се финансира по Програма "Образование" 2021–2027 и стартира на 20 май 2025 г., като срокът на изпълнение 20 май 2027 г. Работи се по всички дейности, нямаме притеснения относно сроковете, коментираха от училището.Отчети бяха направени и по останалите проекти. В момента се подготвят две проектни предложения по Програма "Околна среда" 2021–2027, насочени към превенция и управление на риска от наводнения. Едното е на Община Варна за реконструкция на дере – приток на Шокъров канал на територията на Техническия университет – Варна, с максимална стойност на безвъзмездната помощ 2 838 692.52 евро. Другото е на Община Аксаково за инфраструктурни мерки за защита от наводнения в с. Куманово, с възможно финансиране до 1 330 125.83 евро. Срокът за подаване на проектните предложения по процедурата е 2 юни 2026 г., като и двете общини са в процес на подготовка на необходимата документация, съгласно изискванията на процедурата за кандидатстване.По Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021–2027 са отворени две процедури, по които конкретен бенефициент е "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. Те са насочени към активиране и заетост на безработни и неактивни лица, както и към подобряване на уменията и условията на труд на заетите, с обща индикативна стойност на проектите до 300 000 евро. Срокът за подаване и изпълнение на проектните предложения е 31 декември 2027 г. От дружеството изразиха готовност проектите да бъдат реализирани в рамките на предвидените срокове.Предвижда се и реализирането на съпътстваща мека мярка на Община Варна, свързана със специфични обучения за персонала на ДГ №18 "Чайка" за работа с деца от уязвими групи. Тя може да бъде финансирана със собствени средства или чрез проект по Програма "Образование" 2021–2027 при наличие на подходяща процедура.В заключение заместник-кметът Павел Попов подчерта значението на координацията между институциите и партньорите в рамките на концепцията за интегрирани териториални инвестиции. Той отбеляза, че реализирането на проектите ще има дългосрочен положителен ефект върху развитието на града.