Община Варна иска становище от Министерството на финансите по важен въпрос
Писмото е във връзка с проведеното днес извънредно заседание на Общинския съвет – Варна, на което бе одобрено финансово подпомагане на ФК "Спартак 1918" в размер на 550 000 лева и сключване на споразумение за сътрудничество между клуба и общината.
В последните седмици по темата бяха проведени редица срещи между ръководството на общинската администрация, представители на Общинския съвет и на футболния клуб. В рамките на тези разговори страните обсъдиха възможните решения и начини за преодоляване на кризисната ситуация, в която се намира клубът.
Преди заседанието проведохме конструктивен диалог и изяснихме, че и двете страни – Общинският съвет и администрацията, сме готови да подпомогнем клуба в този критичен момент. Помощта е извънредна и има за цел да преодолее една ситуация, която не бива да се повтаря, а тя няма да се повтаря, ако клубът бъде управляван добре, подчерта по време на сесията изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов.
Той се обърна към ръководството на клуба, като посочи, че приемането на това решение е признание за липсата на добро управление. ФК "Спартак" се радва на огромна любов от гражданите на града – любов, на която ние политиците можем само да завиждаме. Докато ние печелим избори с одобрение от 15–16% от жителите, "Спартак" има подкрепата на около 50% от варненци. Ако при такова доверие се стига до необходимост от извънредна финансова помощ, значи има сериозен проблем в управлението, каза изпълняващият функциите кмет.
Решението, което днес беше гласувано, ще бъде изпълнено от Община Варна, само ако е законосъобразно. Именно затова се обръщаме към министъра на финансите – за да гарантираме, че действията на общината ще бъдат в пълно съответствие със закона, подчерта Попов.
Община Варна подготви писмо до Министерството на финансите като национален орган, който отговаря за законодателството в областта на държавните помощи. В него е представена цялата фактология по искането на футболен клуб "Спартак 1918" и предоставената му спортна база. С писмото се иска становище от министъра на финансите дали предвиденото подпомагане представлява държавна помощ по смисъла на закона и дали възниква колизия с правилата на националното законодателство.
