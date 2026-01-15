Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Заместник-кметът по инфраструктурата Димитър Кирчев е провел разговор с представител на ръководството на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД във връзка с получени сигнали за мащабна ВиК авария в кв. "Бриз“. По случая са предприети необходимите действия и екипи на "ВиК – Варна“ работят на място по отстраняване на повредата.

По информация на дружеството аварията е причинена при извършване на строителни дейности от частна фирма, в резултат на което е засегнат магистрален водопровод.

До приключване на аварийните ремонтни дейности водоподаването в част от кв. "Бриз“ и местностите Изгрев, Сотира, Акчелар и Св. Никола, е временно преустановено, съобщават от дружеството. Община Варна продължава да следи ситуацията и ще реагира при необходимост, посочи зам.-кметът.