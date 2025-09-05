Община Варна кани гражданите на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз през 2024 година.То ще се проведе въз основа на Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна.Жителите на града и представителите на неправителствените организации са поканени на 9 септември, от 16:00 часа в зала "Пленарна“ на Община Варна.Всички заинтересовани лица могат да проследят обсъждането чрез YouTube страницата на Общински съвет-Варна. Коментари и въпроси могат да се изпращат на имейли njotovska@varna.bg или чрез деловодството на Община Варна, но не по-късно от 17:00 ч. на 05.09.2025 г.