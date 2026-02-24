Читатели навидяха странно съвпадение. Вчера – часове преди официално правителствената пресслужба да обяви решението на Министерския съвет за новите областни управители у нас, Община Варна излезе с обява, че търси началник на службата, която е била оглавявана от новоназначения губернатор на Добрич.Припомняме, че вчера на заседание на правителството бе решено за областен управител на област Добрич да бъде назначен Асен Атанасов. Атанасов завършва право във Варненския свободен университет. В периода 2010 г. – 2013 г. заема длъжността главен юрисконсулт в Община Балчик. През 2024 г. - 2025 г. Атанасов е директор на дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности в Община Варна.Часове преди това на сайта на Община Варна бе публикувана обява за конкурс за директор на дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:1.1. Степен на завършено образование – Магистър1.2. Професионална област – социални, стопански и правни науки1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши2. Начин на провеждане на конкурса:Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: "Визия за стратегическо управление и развитие на дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ в съответствие с приоритетите на Община Варна“ и интервю.На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.3. Документи за участие в конкурсната процедура:Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.Място и срок за подаване на документите за участие:Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 05.03.2026 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк" №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол", ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес padimitrova@varna.bg като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.5. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:Осигурява ефективно и законосъобразно стопанисване, контрол, управление и разпореждане с общинската собственост, контролира издаването на законосъобразните актове в сферата на земеделието, контролира дейностите, свързани със стопанската дейност на общинските дружества, реклама и транспорт на Община Варна. Упражнява контрол върху всички входящи и изходящи документи в дирекцията и изпълнението им в срок. Организира разработването, отчитането и контрола по изпълнение на стратегии, общински планове за развитие, програми и анализи за икономическо развитие на Община Варна. Организира подготовката на сделки за разпореждане с недвижими имоти общинска собственост процедурите по приватизация на общинска собственост, регистрацията на недвижимите имоти-актуване и деактуване. Осъществява контрол и координиране на подготовката и провеждането на процедури по ремонт, проектиране и сключване на сделки за разпореждане с недвижими имоти. Контролира издаването на карти за градски транспорт на ветерани от войните, пенсионери, инвалиди и ученици. Участва и контролира дейности по разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на община Варна.Основната заплата, определена за длъжността: до 1661 евро.При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.За информация:Адрес: бул. “Осми приморски полк" №43Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол" към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги".https://www.varna.bg/