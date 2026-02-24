Община Варна обяви конкурс за мястото на новия губернатор на Добрич
©
Припомняме, че вчера на заседание на правителството бе решено за областен управител на област Добрич да бъде назначен Асен Атанасов. Атанасов завършва право във Варненския свободен университет. В периода 2010 г. – 2013 г. заема длъжността главен юрисконсулт в Община Балчик. През 2024 г. - 2025 г. Атанасов е директор на дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности в Община Варна.
Часове преди това на сайта на Община Варна бе публикувана обява за конкурс за директор на дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Степен на завършено образование – Магистър
1.2. Професионална област – социални, стопански и правни науки
1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: "Визия за стратегическо управление и развитие на дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ в съответствие с приоритетите на Община Варна“ и интервю.
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.
3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 05.03.2026 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк" №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол", ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес padimitrova@varna.bg като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
5. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.
6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Осигурява ефективно и законосъобразно стопанисване, контрол, управление и разпореждане с общинската собственост, контролира издаването на законосъобразните актове в сферата на земеделието, контролира дейностите, свързани със стопанската дейност на общинските дружества, реклама и транспорт на Община Варна. Упражнява контрол върху всички входящи и изходящи документи в дирекцията и изпълнението им в срок. Организира разработването, отчитането и контрола по изпълнение на стратегии, общински планове за развитие, програми и анализи за икономическо развитие на Община Варна. Организира подготовката на сделки за разпореждане с недвижими имоти общинска собственост процедурите по приватизация на общинска собственост, регистрацията на недвижимите имоти-актуване и деактуване. Осъществява контрол и координиране на подготовката и провеждането на процедури по ремонт, проектиране и сключване на сделки за разпореждане с недвижими имоти. Контролира издаването на карти за градски транспорт на ветерани от войните, пенсионери, инвалиди и ученици. Участва и контролира дейности по разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на община Варна.
Основната заплата, определена за длъжността: до 1661 евро.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.
За информация:
Адрес: бул. “Осми приморски полк" №43
Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол" към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги".
https://www.varna.bg/
Още от категорията
/
Варненци предупреждават: Внимавайте с рестото, може да пробутат стотинки, заедно с евроцентове
05.01
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св. Константин и Елена са двойни!
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна, движени...
22:35 / 23.02.2026
Пожар в района на "Тримата мускетари" във Варна
22:07 / 23.02.2026
Правителството смени всички областни управители: Атанас Михов пое...
19:18 / 23.02.2026
Тежка катастрофа на АМ "Марица", има загинал и ранени
20:55 / 22.02.2026
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" ...
20:46 / 22.02.2026
Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по фармация към МУ-Варна
20:29 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.