Община Варна обяви обществена поръчка за основен ремонт на пътя към село Долище
Пътят VAR2028 е основната връзка на Варна със селата Новаково и Долище, като по него ежедневно се движат жители, работещи в града, както и представители на местния бизнес. В момента настилката е силно компрометирана – с износен горен слой, множество дупки и пукнатини, а отводняването е лошо и неефективно. Ремонтът има за цел подобряване на транспортните връзки, безопасността на движението и комфорта на пътуване, както и решаване на проблемите с отводняването. Предвижда се и подобряване на пътната инфраструктура чрез пълна рехабилитация на настилката и възстановяване на банкети.
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 1,78 млн. лева без ДДС, като финансирането е осигурено чрез банков заем. От тях над 1,71 млн. лева са за строително-монтажни работи, а останалите средства са за изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор.
Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до 12 месеца от подписването на договора – три месеца за изготвяне на проекта и шест месеца за самите строителни дейности след откриване на строителната площадка.
Офертите се подават чрез Централизираната електронна платформа за обществени поръчки – https://app.eop.bg, като крайният срок за подаване на документи е 24 ноември 2025 г.
Припомняме, че през март тази година, след протест на жителите в района, бе извършена временна рехабилитация на най-компрометираните участъци от пътя за Долище, които попадат в обхвата на община Варна - от кръговото кръстовище Кичево–Аксаково до селото. Мярката беше предприета, за да се осигури безопасно преминаване на автомобилите до започването на основния ремонт. Състоянието на пътя е тежко, тъй като отсечката не е ремонтирана повече от 20 години.
