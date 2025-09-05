Иван Портних за авариралата тръба под Варненското езеро.
Делото е своевременно разпредено на случаен принцип на съдия от състава на Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна, информираха от пресцентъра на правораздавателната институция.
По закон съдията трябва да се произнесе с определение в едномесечен срок в закрито съдебно заседание. Определението ще подлежи на въззивна проверка от Апелативен съд – Варна, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд.
Припомняме ви, че снощи на протеста в подкрепа на Благомир Коцев пред сградата на Община Варна временния кмет Павел Попов разкри, че е прекратено производството, като сподели мнение, че в дъното на това може би стои обиколка из региона на бившия кмет Портних с представител на ДПС - Ново начало.
