В Окръжния съд е внесена жалба от Община Варна, като вследствие на това е образувано частно наказателно дело срещу прекратяване на наказателно производство от Варненската окръжна прокуратура срещу бившия кмет на града – Иван Портних за авариралата тръба под Варненското езеро.

Делото е своевременно разпредено на случаен принцип на съдия от състава на Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна, информираха от пресцентъра на правораздавателната институция.

По закон съдията трябва да се произнесе с определение в едномесечен срок в закрито съдебно заседание. Определението ще подлежи на въззивна проверка от Апелативен съд – Варна, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд.

Припомняме ви, че снощи на протеста в подкрепа на Благомир Коцев пред сградата на Община Варна временния кмет Павел Попов разкри, че е прекратено производството, като сподели мнение, че в дъното на това може би стои обиколка из региона на бившия кмет Портних с представител на ДПС - Ново начало.