Община Варна и тази година организира пролетно почистване, а датата за провеждане на традиционната кампания е Денят на труда – 1 май (петък). В рамките на инициативата ще бъдат почистени междублокови пространства, детски площадки, паркове, паркинги и други територии за обществено ползване.

Девизът на кампанията е "С лице към природата, с грижа към града. Да почистим заедно!“. Призовават се граждани, институции, бизнес, социални, образователни и културни институти, неправителствени организации и спортни клубове да се включат активно в почистването на прилежащите пространства и да допринесат за по-чиста и приветлива градска среда.

Учебните заведения са поканени за участие в инициативата чрез различни дейности в дворовете на училища и университети в учебни дни. Покани са отправени и до различни доброволчески организации, които са традиционни партньори на Община Варна в подобни инициативи.

Служителите на Община Варна и районните кметства също ще се включат в кампанията, като ще почистват различни локации в града. Сред ключовите места, предвидени в графика за почистване, са тревните площи около пл. "Съединение“, Адвокатска градинка, градинката пред ГХГ "Борис Георгиев“, Кукления театър, Ботевата градинка, пространството около Дом на архитекта и Юнашкия салон, парк-паметника в кв. "Бриз“, междублокови пространства и градинки в жилищните квартали, алеи в морската градина и други територии за обществено ползване.

Събраните отпадъци следва да бъдат поставени в чували и оставени до съдовете за битови отпадъци, както и до контейнерите за разделно събиране. В съдовете не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, опасни отпадъци, излезли от употреба гуми и стари електрически уреди.

В дните 1, 2, 3 и 4 май в район "Приморски“ (паркинг пред УМБАЛ " Света Марина“, зад бензиностанция "Бенита“) ще бъде поставен специален контейнер за събиране на дървесни отпадъци, образувани от домакинствата – дървесни плоскости, мебели (шкафове, гардероби, маси, столове - без текстилна част), врати, дървесни опаковки. Инициативата се реализира съвместно с фирма "Кроношпан България“.

Районните еколози ще създадат необходимата организация за осигуряване на помощни материали (чували и ръкавици). Ангажирана ще бъде и сметопочистващата фирма, като ще бъде организирано своевременно извозване на отпадъците в деня на почистването и след него. Гражданите могат да се обръщат към районните администрации, както и към общинската администрация, на посочените по-долу телефони за контакт:

- Отдел “Контрол и опазване чистотата на обществените територии", дирекция "Екология и опазване на околната среда“, при Община Варна – 052/820 345

- район “Одесос" – 052/612 877

- район “Приморски" – 052/359 158

- район "Младост“ – 052/820 877

- район “Аспарухово" – 0888/340 114

- район "Владислав Варненчик“ – 052/575 720

- км. "Звездица“ – 052/820 662

- км. "Тополи“ – 052/741 003

- км. "Казашко“ – 052/820 664

- км. "Константиново“ – 052/820 797

- км. "Каменар“ – 052/671 323