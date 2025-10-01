ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Варна отбеляза Международния ден на възрастните хора
Отдаваме почит на хората, които с труда си, с добрите си дела и с неизчерпаемата си обич са положили основите на обществото, в което живеем. В днешния ден изразяваме своята признателност и уважение към вас – хората, които носите най-ценното богатство - житейската мъдрост и опита, каза в приветствието си заместник-кметът по социалните дейности Снежана Апостолова.
Вие сте изградили нашата общност и сте предавали на поколения наред ценности като трудолюбие, добросъвестност, състрадание и човечност, научили сте ни да вярваме в доброто и честността, да пазим българските традиции. Именно чрез вашата отдаденото днес ние можем да градим нашето бъдеще, каза още Апостолова. Тя увери възрастните хора, че ръководството на Община Варна ще продължи да работи за създаване на условия, в които те да се чувстват ценени, уважавани, подкрепяни.
Присъстващите бяха поздравени още от Мая Раданова – председател на общинската структура на "Съюз на пенсионерите 2004“ и от Христина Димитрова - директор на Дирекция "социално подпомагане“ – Варна, съобщиха от Общината.
За настроението на присъстващите се погрижиха Народен хор "Българче“, Танцов ансамбъл "Българче“ и Вокален ансамбъл "Звездни струни“ при Общински детски комплекс, гръцки хор "Одесос“ към Българо-гръцкото дружество "Одесос“, както и певческата група към Център за равни възможности – Сдружение "Шанс за хора с увреждания“.
