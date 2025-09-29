Община Варна ще отбележи Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, със специално събитие под мотото "С почит към годините, с обич към хората“. То има за цел да подчертае значимата роля на възрастните хора, които със своя опит и житейска мъдрост остават пример и вдъхновение за следващите поколения.Сред присъстващите ще бъдат заместник-кметът на Община Варна - Снежана Апостолова, Мая Раданова - председател на "Съюз на пенсионерите 2004“, представители на Областна администрация - Варна, Общински съвет - Варна и Дирекция "Социално подпомагане“ - Варна.Празничната програма ще бъде изпълнена с музикални и танцови изпълнения. За настроението на присъстващите ще се погрижат Народен хор "Българче“, Вокален ансамбъл "Звездни струни“, Танцов ансамбъл "Българче“, гръцки хор "Одесос“ към Българо-гръцкото дружество "Одесос“, както и певческата група към Център за равни възможности - Сдружение "Шанс за хора с увреждания“.Община Варна продължава да създава възможности за инициативи и занимания, които обогатяват социалния живот на възрастните хора и укрепват общностните връзки.