Община Варна отбелязва Международния ден на възрастните хора
Сред присъстващите ще бъдат заместник-кметът на Община Варна - Снежана Апостолова, Мая Раданова - председател на "Съюз на пенсионерите 2004“, представители на Областна администрация - Варна, Общински съвет - Варна и Дирекция "Социално подпомагане“ - Варна.
Празничната програма ще бъде изпълнена с музикални и танцови изпълнения. За настроението на присъстващите ще се погрижат Народен хор "Българче“, Вокален ансамбъл "Звездни струни“, Танцов ансамбъл "Българче“, гръцки хор "Одесос“ към Българо-гръцкото дружество "Одесос“, както и певческата група към Център за равни възможности - Сдружение "Шанс за хора с увреждания“.
Община Варна продължава да създава възможности за инициативи и занимания, които обогатяват социалния живот на възрастните хора и укрепват общностните връзки.
