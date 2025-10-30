Община Варна отличи двамата варненски ученици - медалисти от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAAjr), която се проведе този месец в град Пятра Нямц, Румъния. Деветокласниците от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон“ Лев Беленкий и Огнян Добрев завоюваха сребърен и бронзов медал, като премериха знания със 108 състезатели от 20 държави.Медалистите бяха поздравени за отличното постижение от изпълняващия функциите кмет Павел Попов и от директора на Дирекция "Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева. Астрономията съчетава познанията за далечното, което мисълта успява да опознае на предела на човешките възможности. Това, че на толкова ранна възраст вие проявявате такъв задълбочен интерес към тази област на познанието ни дава надежди, че обществото ни не се състои единствено от консуматори и единични елементи на една машина, а от хора, които използват мисълта си, за да разширяват границите, отбеляза Павел Попов. Той изказа особено задоволство, че младежи като тях са част от образователната среда във Варна и ги насърчи да продължат да дават пример на връстниците си.Момчетата са част от Националния отбор по астрономия и астрофизика, който се състои от общо четирима ученици. Ръководени от Ева Божурова от Народната астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник“ във Варна и Александър Куртенков от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките, те спечелиха общо 3 сребърни и 1 бронзов медала в Пятра Нямц. За престижното състезание Лев и Огнян се класираха, печелейки златен и сребърен медал на националния кръг на олимпиадата по астрономия през май в Димитровград. Бронзът тогава е за друг талантлив ученик от варненската Математическа гимназия – Димитър Павлов.Лев Беленкий и Огнян Добрев от години са кръжочници в НАОП "Николай Коперник“ с ръководител Валентин Иванов. На церемонията в Община Варна те бяха подкрепени още от директора на обсерваторията Свежина Димитрова, от директора на МГ "Д-р Петър Берон“ Елеонора Павлова и от своите родители.По време на състезателните турове в Румъния учениците демонстрираха своите знания за звездното небе, както и в областта на видимите движения на небесните тела, небесната механика, физиката на звездите и показаха умения за работа с телескопи.Това е четвъртото издание на Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAAjr). Тя е основана от създателите на основната Международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA), където нашата страна от години е редовен участник.