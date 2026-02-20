Община Варна отпуска 300 000 евро на Окръжна болница
Община Варна е миноритарен собственик в МБАЛ "Св. Анна“. Въпреки това местната власт не може да остане безучастна към трудностите пред болницата, бе изтъкнато в зала "Пленарна“. МБАЛ "Света Анна – Варна“ е регионалният аналог на спешната болница "Пирогов" в София. Тя е лечебното заведение, което гарантира денонощна спешна, неотложна и високоспециализирана лекарска помощ на жителите не само на Варненска област, но и на Източна България. Този специфичен профил на лечебното заведение изисква в режим 24/7, което води до значителни разходи. Всяко закъснение или отказ от плащане – от страна на НЗОК или МЗ, поставя болницата пред огромни изпитания, включително да задържа персонала и да се разплаща с доставчиците си, стана ясно на днешното заседанието. Членовете на комисията подчертаха, че отпускането на средствата е временна, но наложителна мярка, която цели да предотврати задълбочаване на кризата. Очаква се предложението да бъде разгледано и гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет следващата седмица.
Съветниците дадоха също съгласието си малко над 294 хил. евро да бъдат предоставени за обекти в сферата на общинското здравеопазване във Варна преди приемането на бюджета за тази година. Близо 179 хил. евро са предвидени за основен ремонт на сградата на "ДКЦ 4-Варна“ ЕООД, включително необходимото проектиране. 64 хил. евро ще бъдат използвани за закупуване на медицинска апаратура за ДКЦ 1 "Света Клементина“. Останалите малко над 51 хил. евро са предназначени за парно-вакуумен стерилизатор (автоклав) за СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“. Осигуряването на средствата се налага, тъй като към момента общините работят без приет държавен и общински бюджет за 2026 г. и прилагат т.нар. удължителен закон. Това затруднява финансирането на неотложни капиталови разходи, които трябва да бъдат реализирани до 31 март 2026 г., понеже са преходен остатък от миналата година.
