Варна се подготвя за едно от най-значимите културни събития – отбелязването на 100-годишния юбилей на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ през 2026 г. Основен акцент в предстоящата програма е концертът на световноизвестния тенор Пласидо Доминго, който за първи път ще пее пред варненска публика през април следващата година. Това стана ясно на днешното заседание на комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет – Варна, на което съветниците единодушно дадоха съгласието си общината да отпусне 40 000 евро като частично финансиране на хонорара на великия маестро.Концертът е предвиден за 21 април в Двореца на културата и спорта – единствената зала във Варна с нужните технически и акустични условия за събития от подобен ранг. На сцената до Пласидо Доминго ще застанат млади български оперни таланти, сред които Александрина Михайлова, която вече има зад гърба си изява на сцената на легендарната Ла Скала в Милано. Заедно с нея ще участват солистката Илина Михайлова, както и тенорите Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Концертът във Варна ще бъде в съпровод на симфоничния оркестър на Държавна опера – Варна, а диригент на вечерта ще бъде маестро Найден Тодоров.По време на заседанието от дирекция "Култура и духовно развитие“ към Община Варна съобщиха, че програмата на фестивала за 2026 г. вече е готова и включва четири мащабни международни концерта.Фестивалът, основан през 1926 г., е най-старият музикален фестивал в България и един от първите в Европа. През цялото си почти вековно съществуване той е прекъсвал единствено по време на Втората световна война. Сред най-значимите акценти е поканата към два световноизвестни симфонични оркестъра, единият от Берлин, а другият – от Лондон. Ако преговорите приключат успешно, немският оркестър ще гостува през септември 2026 г., а британският ще закрие фестивала на 14 октомври 2026 г. Още един престижен участник в програмата е Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз – състав от музиканти между 18 и 23 години, подбрани чрез кастинг на всеки три години от всички 27 държави-членки на ЕС. Концертът им се планира за 18 август 2026 г., в разгара на летния туристически сезон, което ще привлече както местна, така и международна публика. Четвъртият ключов акцент е Камерата Залцбург, един от най-авторитетните камерни оркестри в Европа с повече от 70-годишна история. Техният концерт е планиран за 30 юни 2026 г.Всички големи концерти ще се проведат в Двореца на културата и спорта, тъй като само той отговаря на изискванията за толкова мащабни международни формати. Очаква се аудитория от около 10 000 души само за трите най-големи концерта, което е своеобразен рекорд. За сравнение, през последното издание на ММФ "Варненско лято“ тази година са проведени 35 събития с общ капацитет 8000 места.Финансовата рамка също беше подробно обсъдена. През 2025 г. бюджетът на фестивала е бил 815 000 лв., от които 705 000 лв. са осигурени от Община Варна, а останалите – от дарители и спонсори. За юбилейното издание през 2026 г. се планира да се запази сходно финансиране, като допълнително ще бъдат необходими още 250 000 евро за реализацията на четирите мащабни концерта, съобщиха от пресцентъра на ОбС.