Благомир Коцев с вицепрезидента на конфедерацията Тодор Капитанов и председателя на Федерацията на транспортните синдикати Александър Шопов.
В разговорите се включиха още заместник-кметът Илия Коев и директорът на дирекция "Бюджет и финанси“ Кирил Симеонов, както и областният координатор на КНСБ Анна Ковачева и председателят на Синдикалната организация в "Градски транспорт“ ЕАД Павлина Николова. Срещата бе организирана по инициатива на кмета, с което протестиращите прекратиха блокадата на Аспаруховия мост.
Община Варна винаги е откликвала на исканията на шофьорите от "Градски транспорт“, администрацията подкрепя всички усилия за подобряване на условията на труд в сектора, тъй като всеки гражданин е пряко зависим от неговото функциониране, каза кметът. Той изрази надежда, че при едно редовно правителство общината, синдикатите и държавата ще намерят устойчиво решение, за да има предвидимост за работещите.
Коцев подчерта, че ръководството на "Градски транспорт“ също носи сериозна отговорност за финансовото състояние на предприятието и възможностите му да осигурява възнагражденията на служителите. Неведнъж съм апелирал за необходимостта от оптимизация на разходите. Смятаме, че разходите в предприятието са много високи и в някои аспекти работата му трябва да бъде подобрена, заяви той.
Кметът припомни, че предстои избор на нови ръководства на общинските дружества, който се извършва от техния принципал – Общинския съвет във Варна. Призовавам общинските съветници да бъдат изключително отговорни, защото в техните ръце е качественото управление на тези дружества. Надявам се, че за "Градски транспорт“ ще бъде избрано ръководство с нужната експертиза, което да управлява по достоен и професионален начин, каза още кметът. Той припомни, че с подкрепата на администрацията във Варна заплатите на шофьорите бяха вдигнати с близо 50 на сто и достигнаха нивата на тези в София след двукратно увеличение през 2024 г.
Представителите на синдиката подчертаха, че днешната блокада на Аспарухов мост не е протестна акция срещу общината, а знак към правителството, че секторът обществен транспорт изпълнява социална функция и има необходимост от предвидимост и дългосрочна визия. Те изразиха желание за подписване на нов Колективен трудов договор на местно ниво поне до края на управленския мандат на кметската администрация. От КНСБ изказаха благодарност за добрия диалог и разбирането, което срещат във Варна от страна на ръководството.
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на заплатите на шофьорите в градския транспорт
