Благомир Коцев се запозна с инициативата за създаване на Национален хъб по европейската мисия срещу рака по време на среща с доц. Димитър Калев – председател на Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ). В разговора участваха още проф. Валерия Калева – началник на Детската клиника по клинична хематология и онкология към УМБАЛ "Св. Марина“, заместник-кметът Снежана Апостолова и съветникът по здравни въпроси доц. Антон Тонев.
"Национален хъб на мисията срещу рака е инициатива, част от паневропейската програма "Хоризонт Европа“, чиято цел е въвеждането на единни европейски модели и стандарти за превенция, диагностика, лечение и проследяване на онкологичните заболявания. България е единствената държава в Европейския съюз, която все още няма национален раков регистър, разгърнати скринингови програми и ясно дефиниран маршрут на онкологичния пациент", подчерта доц. Калев.
По думите му, на европейско ниво вече се прилага нов подход в борбата с рака – чрез мрежова свързаност и координация от неправителствени организации, които обединяват всички заинтересовани страни – институции, местни власти, експерти и пациенти. СОНМ е член на Европейския консорциум на хъбовете по мисията срещу рака и е сред инициаторите за създаването на националната структура.
Учредителният форум на Националния хъб ще се проведе на 11 март в София с участието на представители на европейските партньори. Подготвени са меморандум за сътрудничество и пътна карта, стъпващи върху четири основни стълба – превенция, скрининг, дигитализация и продължаващо медицинско обучение.
"Община Варна подкрепя инициативи, които водят до реални резултати и по-добро качество на живот за хората. Борбата с онкологичните заболявания изисква координирани усилия, ясни правила и прилагане на доказани европейски стандарти. Варна може и трябва да бъде активен партньор в този процес", заяви кметът Благомир Коцев. Той подчерта, че подкрепата на Община Варна за инициативата е израз на ангажираност към общественото здраве.
Заместник-кметът Снежана Апостолова припомни, че Общината финансира изграждането на бункер за нов линеен ускорител за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД. Проектът ще способства за модернизация, обновяване, обединяване и разширяване на материалната и техническа база на онкоболницата и ще осигури по-висока ефективност при лечението на онкологичноболните пациенти.
По време на срещата беше обсъдена и темата за развитието на комплексните онкологични грижи. Беше отбелязано, че създаването на т.нар. всеобхватни ракови центрове изисква значителен ресурс и дългосрочна държавна и европейска подкрепа, но е ключово за задържането на пациенти и предоставянето на качествено лечение у нас.
© Община Варна
