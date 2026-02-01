Община Варна подписа договор за зимно поддържане на пътища, улици и булеварди на територията на районите "Приморски“ и "Младост“, обхващащ целия зимен сезон – до 31 март 2026 г. В същия документ са разписани и ангажиментите на фирмата-изпълнител за зимна поддръжка при нужда и до избор на изпълнител за още два района – "Одесос“ и "Владислав Варненчик“, съобщи заместник-кметът Димитър Кирчев. За тях е обявена нова обществена поръчка, съобщават от общината.За район "Аспарухово“ също има действащ договор и така е обезпечено поддържането при зимни условия на цялата общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и участъци от републиканските пътища на територията на Община Варна. Приоритетно снегопочистване е предвидено за улиците, по които минават линиите на градския транспорт и улици и пътища с интензивно движение