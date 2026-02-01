Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
За район "Аспарухово“ също има действащ договор и така е обезпечено поддържането при зимни условия на цялата общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и участъци от републиканските пътища на територията на Община Варна. Приоритетно снегопочистване е предвидено за улиците, по които минават линиите на градския транспорт и улици и пътища с интензивно движение
Община Варна ще сезира прокуратурата заради отказа на ОбС да разгледа план сметка "Чистота" за 2026 г.
