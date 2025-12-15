Споразумение с Областно пътно управление – Варна (специализирано звено на Агенция "Пътна инфраструктура“) ще подпише Общината за съвместно финансиране на поддръжката на републиканските пътища в чертите административната единица през 2026 г.Общата им дължина е 18,5 км, като първокласните са 13,3 км, второкласните – 3,2 км, а третокласните – 2 км. Агенция "Пътна инфраструктура“ ще осигури малко над 178 хил. лева, от които над 111 хил. лева са за текущи ремонти и поддържане, а близо 67 хил. лева – за зимно поддържане. Общината ще отпусне необходимите средства до пълния размер на съответните дейности, стана ясно от заседание на постоянната комисия "Финанси и бюджет“ към Общинския съвет на морския град.Сред участъците във Варна, които са на АПИ, е част от Аспаруховия мост, пътят за Златни пясъци, пътят към с. Тополи – новите гробища и др.На заседанието на ПК "Финанси и бюджет“ бе утвърден състава на Одитния комитет, който ще следи вътрешния одит и финансовия контрол в администрацията. Решението е взето според Закона за вътрешния одит в публичния сектор и включва трима членове – двама външни и един вътрешен. Външни членове са Силвия Йовкова и Нели Христова, а вътрешен – Галина Строгова, директор на дирекция "Финансово-стопански дейности“. Мандатът на членовете е три години, а заседанията ще се провеждат най-малко веднъж на два месеца. Комитетът ще съгласува числеността и статута на звеното за вътрешен одит, ще разглежда планове и доклади за финансово управление и контрол, ще наблюдава ефективността на вътрешния контрол и управлението на риска, както и взаимодействието с външни одитори.