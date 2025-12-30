Община Варна предприема превантивни мерки срещу заледяване на основни пътни артерии
Сред приоритетните участъци са ул. "Прилеп“, пътят Виница – "Аладжа манастир“ до Т-образното кръстовище на пътя Варна – Златни пясъци, бул. "Константин и Фружин“ - от бул. "Св. Елена“ до обръщач, ул. "Янко Мустаков“ - от бул. "Св. Елена“ до обръщач), бул. "Янош Хуняди“ – от бул. "Цар Освободител“ до бул. "Трети март“, както и бул. "Трети март“.
В обхвата на обработката попадат още кръговите кръстовища на бул. "Васил Левски“ с бул. "Девня“, с бул. "Владислав Варненчик“, с бул. "Сливница“ и с бул. "Цар Освободител“, както и ул. "Вяра“ – в участъка от ул. "Тролейна“ до бул. "Цар Освободител“.
От 25.12.2025 г. при ниски температури Аспаруховия мост се обработва против заледяване, допълват от дирекцията.
Гражданите и гостите на Варна могат да подават сигнали за заледени пътни участъци на телефона на дежурния в Община Варна: 052/820 112. От общинската администрация призовават шофьорите да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътните условия.
