Във връзка с прогнозата за рязко понижение на температурите Община Варна е възложила извършване на огледи и при необходимост – обработка против заледяване на основни пътища, улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“´Сред приоритетните участъци са ул. "Прилеп“, пътят Виница – "Аладжа манастир“ до Т-образното кръстовище на пътя Варна – Златни пясъци, бул. "Константин и Фружин“ - от бул. "Св. Елена“ до обръщач, ул. "Янко Мустаков“ - от бул. "Св. Елена“ до обръщач), бул. "Янош Хуняди“ – от бул. "Цар Освободител“ до бул. "Трети март“, както и бул. "Трети март“.В обхвата на обработката попадат още кръговите кръстовища на бул. "Васил Левски“ с бул. "Девня“, с бул. "Владислав Варненчик“, с бул. "Сливница“ и с бул. "Цар Освободител“, както и ул. "Вяра“ – в участъка от ул. "Тролейна“ до бул. "Цар Освободител“.От 25.12.2025 г. при ниски температури Аспаруховия мост се обработва против заледяване, допълват от дирекцията.Гражданите и гостите на Варна могат да подават сигнали за заледени пътни участъци на телефона на дежурния в Община Варна: 052/820 112. От общинската администрация призовават шофьорите да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътните условия.