Община Варна прекрати обществената поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“. Решението е публикувано в електронната система ЦАИС ЕОП.Процедурата беше обявена на 12 юни тази година със срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 17 юли 2025 г. Услугата е с прогнозна стойност 4 739 041 лв. (без ДДС), като в посочения срок оферти са подали две дружества: "Залива 47 - СП“ АД и "Корект груп кетъринг“ ООД.Решението за прекратяване на поръчката е на основание чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.108, т.4 от ЗОП и въз основа на забележките в доклада на назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по откритата процедура за сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител на обществена поръчка.Отстранени от участие в нея са и двете фирми, поради това, че са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата. В решението са ясно формулирани мотивите за прекратяване на обществената поръчка.В средата на юли изтече информация, че фирмата на Пламенка Димитрова отново участва в конкурс на Община Варна.Тогава от кметския екип излязоха със следното обяснение: Фактът, че две фирми, подали оферти в обществената поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, не предполага договорка между тях. Това обясни изпълняващият функциите кмет на Община Варна Павел Попов, като подчерта, че направените редица коментари и внушения в публичното пространство изискват корекция и уточнение.Бих искал да направя изрична уговорка, че сравненията между стария рамков договор и провеждащата се в момента процедура, които бяха разпространени в публичното пространство, са изключително непрецизни, каза Попов. По думите му броят на потребителите в предишния период е под 250, докато за новия период и след включването на три нови социални услуги, броят им ще достигне близо 500. Не трябва да се пропуска и натрупаната за този период инфлация, тъй като предходното рамково споразумение е преди ковида, допълни той.Попов категорично отхвърли спекулациите за предварителна договорка между фирмите. Просто отново сме свидетели на едно внушение, което не почива на обективни факти. Всички фирми, които отговарят на условията, имат право да участват – ние не можем и не бихме искали да изключим никого, допълни той.Попов подчерта, че в рамковото споразумение участниците запазват конкурентните отношения помежду си. Те се състезават година за година и никаква договорка между тях не се предполага от самия факт, че са в едно и също споразумение.На този етап са отворени само офертите, без да е взето решение за включване на фирмите. Според заданието на поръчката препоръчително е да има поне пет участници в рамковото споразумение. При само две оферти е напълно възможно процедурата да бъде прекратена и рестартирана, за да се осигури по-голяма конкуренция, каза още Павел Попов. Той припомни, че сключеното от предходната администрация рамково споразумение е било само с един участник – "Залива 47 - СП“. Именно подобни законни, но антиконкурентни практики се стараем да избягваме, заяви Попов.Той каза още, че настоящият договор е валиден до края на 2025 г., а необходимостта от непрекъснатост на услугата остава водеща, предвид уязвимия контингент, който тя обслужва. Надяваме се на по-голям интерес и участие при следващото обявяване, така че да гарантираме качествена услуга чрез реална пазарна конкуренция, завърши той.