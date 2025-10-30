Община Варна, в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане, продължава кампанията за набиране на приемни семейства. Тя е в изпълнение на проект "Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила – Компонент 1“. Инициативата е насочена към подобряване и разширяване на приемната грижа в страната и нейна основна цел е да продължи усилията за осигуряване на подходяща семейна среда за всяко дете, нуждаещо се от закрила и подкрепа на национално и местно ниво.Община Варна е водеща в разнообразието на социални услуги – 60 на брой, както и по брой приемни семейства в Област Варна. Област Варна от своя страна, също е водеща в страната по брой приемни семейства, като по справка на Областния екип по Приемна грижа, към месец септември 2025 г. те са 111 с общо 114 настанени деца. 6 нови семейства са утвърдени като приемни родители в рамките на една календарна година, други са проявили интерес да се включат в инициативата, посочват общинските експерти.Един от най-дългогодишните приемни родители във Варна е г-жа Екатерина Тончева, с висше образование в специалност "Социални дейности“. Благодарение на нейните усилия, опека и отношение към децата, от 2013 г. досега са отгледани близо 30 бебета, всяко от тях изоставено от биологичното си семейство. Повечето от тях са успешно осиновени, а две са реинтегрирани в биологичните им семейства. Самата Екатерина твърди, че за нея професията на приемен родител е мечтана, но и много отговорна, тя е шанс да се докосне до децата и с любов и търпение да им помага да откриват света. Споделя, че "Да си приемен родител е призвание, усещане от дълбочината на сърцето, духовна необходимост.“ Според Катя, всяко дете има силни страни, които се стреми да идентифицира и надгражда и точно за това поставя детската личност в центъра на всичко. Катя вярва, че помагайки на децата и правейки добро, човек помага и на себе си. Тя счита, че нейната мисия е да дарява обич и подкрепа на деца, които са изоставени от родителите си, претърпели са насилие и са тънели в нищета, за да намерят своя път в живота и да имат дом и семейство. Споделя разбирането, че с човещина, обич и загриженост може да поправи детството на невинните деца.Към настоящия момент тя се грижи за 3-месечната Магдалена – бебе, изоставено от раждането си в родилното отделение на СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов“ в морската столица. Малката е в дома на Тончева от десетия ден от своето появяване на бял свят и днес расте спокойна и щастлива с приемния си родител в лицето на Екатерина. Маги е шестото поред изоставено дете на биологичната майка, която веднага след раждането ѝ бяга от болницата и не може да бъде открита на територията на Варна, посочват общинските социални работници. Детето ще живее с Тончева, докато административната процедура по служебно отнемане на родителските права на биологичната й майка приключи и след като бъдат направени обстойни изследвания на здравословното й състояние - стъпки в търсенето на осиновители, които да осигурят любов, семейство, грижа и дом на невръстното момиченце.Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете. Тя е поемане на отговорност за живота, здравето и възпитанието на детето, без придобиване на родителски права. Приемният родител трябва да е добре информиран какво представлява услугата, за да е сигурен в решението си и в собствените си възможности. Той трябва да прояви любов, търпение и толерантност към детето, за което е отделил време и място в живота си, обясняват експертите.Основна цел на кампанията е да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Дейностите по кампанията включват набиране, оценяване и утвърждаване на кандидатите за приемни семейства, обучение и взаимно адаптиране, а впоследствие и настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, както и осигуряване на подкрепа и наблюдение от социалните работници. Проектът "Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила – Компонент 1“ маркира важна стъпка в усилията за подобряване на живота на децата в нужда в България, като същевременно се осигурява пълноценното им развитие в подкрепяща семейна среда.Кандидатите, които искат да се присъединят към благородната инициатива и да станат приемни родители, за да дадат шанс на изоставените деца във Варна, трябва да отговарят на следните критерии:- Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижат за едно или повече деца;- Да притежават минимален образователен ценз – основно образование;- Да не са осъждани с влязла в сила присъда или срещу тях да е образувано наказателно производство, което не е завършило;- Да не са поставени под запрещение;- Да не са с ограничени или отнети родителски права;- Да могат да осигурят подходящи материални условия за отглеждането и възпитанието на дете;- Да могат да осигурят на детето лично пространство в жилището си;- Да не страдат от СПИН и болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1 от Закона за здравето;- Да бъдат готови да си партнират със социалните работници от различни институции в процеса на оценяване и след настаняването на детето.При избора на приемни родители от значение е и нагласата на останалите членове на семейството. Кандидатите за професионално приемно семейство получават базово обучение по утвърдена програма от Министерството на труда и социалната политика. Периодът за утвърждаване на кандидат-приемен родител включва: проучване и оценка на кандидатите за приемно семейство в рамките на 4 до 6 календарни месеца от датата на подаденото заявление по местоживеене, както и обучение. За дейността по приемна грижа е предвидено месечно финансово възнаграждение.Лицето, което желае да стане приемен родител, подава "Заявление за полагане на приемна грижа“ по образец до доставчика – Община Варна. Заявлението се адресира до кмета на Община Варна, а документите се подават в информационния център или деловодството на общината.Когато кандидатът е от друго населено място, подава заявление по образец до кмета на съответната община по местоживеене. Необходимо условие е общината да бъде партньор по проект "Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“, Компонент 1.