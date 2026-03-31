Община Варна разширява социалния транспорт с нов специализиран автомобил за хора с увреждания
Превозното средство е оборудвано с модерна платформа за качване на хора в инвалидни колички, обезопасителни системи и допълнителни удобства, гарантиращи сигурността и комфорта на пътниците. Финансирането е осигурено със средства от бюджета на Община Варна за миналата година.
Припомняме, че още през юни 2024 г. бяха закупени два специализирани автомобила, предоставени на "Градски транспорт" ЕАД за нуждите на хората с увреждания. Поради нарастващото търсене на услугата, в социалната програма на общината за 2025 г. също бяха предвидени средства за закупуването на нови превозни средства.
Община Варна осигурява ежедневен транспорт за 115 деца, посещаващи социални центрове на територията на града, както и за ученици от Специалното училище за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов". Организацията на ученическия транспорт в пиковите часове създава допълнително натоварване на услугата при обслужването на граждани с увреждания, които разчитат за придвижване до лечебни заведения, институции, работни места и социални услуги.
С включването на новия автомобил ще се осигури по-гъвкаво разпределение на курсовете, ще се намали времето за изчакване и ще се подобри качеството на услугата както за хората с увреждания, така и за децата, ползващи социални грижи. Очаква се също да бъде облекчено натоварването на съществуващата транспортна услуга, особено в пиковите часове през учебните дни.
От дирекцията подчертават, че интересът към услугата остава висок, което налага нейното поетапно надграждане и разширяване чрез закупуването на допълнителни специализирани превозни средства.
