Община Варна осигури два нови лекотоварни автомобила, предназначени за нуждите на Домашния социален патронаж. Те са закупени със средства от Социалната програма на Община Варна за 2025 г. и са на обща стойност 155 880 лв.С тях се обновява наличният автопарк на Домашен социален патронаж. Новите превозни средства ще подпомогнат ежедневната дейност по разнос на храна до 550 потребители на дейността, както и доставката на храна от обществената трапезария до 5 пункта в града, които обслужват 300 лица.С тези автомобили разширяваме възможностите на Домашния социален патронаж да достига бързо и навременно до хората с цел осигуряване на по-добро обслужване и повече сигурност за стотици варненци в уязвимо положение, подчерта заместник-кметът с ресор социална политика в Община Варна Снежана Апостолова.Домашният социален патронаж включва различни дейности - eжедневно доставяне в жилището на потребителя на качествена и здравословна храна; поддържане на личната хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя; съдействие и индивидуална работа от социален работник по отношение различни потребности и желания на потребителя. Целеви групи на услугата са лица, навършили пенсионна възраст; лица с намалена работоспособност над 71%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК; ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; деца с намалена възможност за социална интеграция.