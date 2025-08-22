Сподели close
Община Варна осигури два нови лекотоварни автомобила, предназначени за нуждите на Домашния социален патронаж. Те са закупени със средства от Социалната програма на Община Варна за 2025 г. и са на обща стойност 155 880 лв.

С тях се обновява наличният автопарк на Домашен социален патронаж. Новите превозни средства ще подпомогнат ежедневната дейност по разнос на храна до 550 потребители на дейността, както и доставката на храна от обществената трапезария до 5 пункта в града, които обслужват 300 лица.

С тези автомобили разширяваме възможностите на Домашния социален патронаж да достига бързо и навременно до хората с цел осигуряване на по-добро обслужване и повече сигурност за стотици варненци в уязвимо положение, подчерта заместник-кметът с ресор социална политика в Община Варна Снежана Апостолова.

Домашният социален патронаж включва различни дейности - eжедневно доставяне в жилището на потребителя на качествена и здравословна храна; поддържане на личната хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя; съдействие и индивидуална работа от социален работник по отношение различни потребности и желания на потребителя. Целеви групи на услугата са лица, навършили пенсионна възраст; лица с намалена работоспособност над 71%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК; ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; деца с намалена възможност за социална интеграция.