Корекция, която бе предизвикана от публикация на, направи Община Варна.От бързане или от непознаване на района вчера от администрацията изпратиха прессъобщение до медиите с гръмко оповестяване, че започва основен ремонт на ул "Поп Димитър" от ул. "Вяра" до бул. "Цар Освободител".Това предизвика реакция и от Община Варна побързаха да се поправят, че става въпрос само за частта на ул. "Поп Димитър" от "Н. Гяуров" (бл. 64) до "Цар Освободител".Така, ако отново нещо не е напълно уточнено между администрацията и фирмата-изпълнител, от сряда – 13 август, започва ремонта на ул. "Поп Димитър“ в район "Младост“ - подмяна на бордюри, нова тротоарна настилка, улично осветление, както и преасфалтиране на част от улицата – от отбивката до бл. 64 до бул. "Цар Освободител“.От фирмата-изпълнител на обекта направиха уточнението, че по време на ремонтните дейности няма да се извършва подмяна на подземни комуникации и няма да се наложи пълно затваряне на улицата. Достъпът на живущите няма да бъде ограничен.В район "Младост“ продължават и ремонтните работи по ул. "Младежка“, ул. “Мечтание" и ул. "Перла“, като на последната в момента се извършва подмяна на бордюри, стана ясно по време на срещата.