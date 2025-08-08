ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Варна с корекция след публикация на Varna24.bg
От бързане или от непознаване на района вчера от администрацията изпратиха прессъобщение до медиите с гръмко оповестяване, че започва основен ремонт на ул "Поп Димитър" от ул. "Вяра" до бул. "Цар Освободител".
Днес Varna24.bg информира, че част от трасето (от кръстовището на ул. "Вяра" до това с "Николай Гяуров") бе фрезовано и кърпено преди два месеца и половина.
Това предизвика реакция и от Община Варна побързаха да се поправят, че става въпрос само за частта на ул. "Поп Димитър" от "Н. Гяуров" (бл. 64) до "Цар Освободител".
Така, ако отново нещо не е напълно уточнено между администрацията и фирмата-изпълнител, от сряда – 13 август, започва ремонта на ул. "Поп Димитър“ в район "Младост“ - подмяна на бордюри, нова тротоарна настилка, улично осветление, както и преасфалтиране на част от улицата – от отбивката до бл. 64 до бул. "Цар Освободител“.
От фирмата-изпълнител на обекта направиха уточнението, че по време на ремонтните дейности няма да се извършва подмяна на подземни комуникации и няма да се наложи пълно затваряне на улицата. Достъпът на живущите няма да бъде ограничен.
В район "Младост“ продължават и ремонтните работи по ул. "Младежка“, ул. “Мечтание" и ул. "Перла“, като на последната в момента се извършва подмяна на бордюри, стана ясно по време на срещата.
