Община Варна представи проект на нова Стратегия за младежката политика и младите хора 2026-2035 г. Стратегическият документ има за цел да насърчи създаването на подкрепяща среда, която развива потенциала на младежите и укрепва тяхната идентичност, за да виждат своето бъдеще и развитие в родния си град.

Визията на общината за 2035 г. описва младия варненец като уверен, образован и критично мислещ човек, който живее в среда, стимулираща неговите таланти и активно участва в обществения живот.

За постигането на тази визия стратегията очертава четири основни приоритета:

- Разширяване на достъпа до младежки пространства: предвижда се картографиране и създаване на достъпни места за срещи, неформално учене и творчество във всеки район на града.

- Развитие на качествена младежка работа и неформално учене: фокус върху повишаване на капацитета на младежките работници и осигуряване на достъп до качествени възможности за развитие на ключови умения у младежите.

- Насърчаване на младежкото участие и доброволчество: цели се възстановяване на пълноценното функциониране на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, укрепване на ученическите и студентските съвети и обновяване на общинската доброволческа служба.

- Младежка информация: изграждане на съвременна информационна инфраструктура, чрез която младите хора лесно и на разбираем език да откриват възможности за развитие и качествено оползотворяване на свободното време.

Варна е една от най-младите общини в страната, като младите хора в града наброяват близо 48 000 души - около 15% от населението. Въпреки че младите варненци изграждат силна идентификация с родното си място, те често се чувстват изключени от неговото управление и развитие. Това показват данните от задълбочено емпирично изследване на нагласите на младежите, проведено през 2025 г. На база изследването и след серия от работни срещи с младежки организации, ученически и студентски съвети е разработен и проектът. Ключова роля в изпълнението на заложените мерки ще имат новоизграждащият се Черноморски младежки център, както и общинските програми за финансова подкрепа на младежки проекти, които ще бъдат регулярно актуализирани.

Стратегията беше одобрена от Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта на редовно заседание в началото на този месец. Проектът ще бъде публикуван на страницата на Дирекция "Образование и младежки дейности" на сайта на Община Варна и по-късно през годината – на обновения сайт "Варна на младите".