На заседание на Рейтинговия комитет на Българската агенция за кредитен рейтинг проведено на 9 октомври 2025 г., финансовите анализатори повишиха кредитния рейтинг на Община Варна, както следва:- Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ+ с перспектива: стабилна (от предишен BBB)- Краткосрочен кредитен рейтинг: А-2 с перспектива: стабилна (от предишен А-3)Община Варна е в стабилно финансово състояние, спазва строга финансова дисциплина и изпълнява фискалните показатели на Закона за публичните финанси. Присъденият рейтинг е в резултат на финансова стабилност и устойчивост на публичните финанси. През 2025г. Община Варна постига значителни бюджетни резултати и устойчиво финансово развитие. Наблюдава се повишение на текущите приходи, оптимизация на разходите, както и добро обезпечаване на разходи за местни дейности с местни приходи, се посочва в доклада на Рейтинговата агенция.Това е най-високият кредитен рейтинг на Община Варна от въвеждането на новата методика за присъждане на рейтинги на общини през 2014 г. и е първото увеличение от 2018 г. насам.Община Варна е ограничена от кредитния рейтинг на държавата и след повишаването на суверенния таван, финансовите анализатори на БАКР присъждат, че Община изпълнява изискванията да повиши рейтинга си.Припомняме, че Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦПК) агенции, без териториални или други ограничения.