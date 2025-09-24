Община Варна да се включи в изпълнението на два европроекта, решиха на свое заседание съветниците от ПК "Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към Общинскиа съвет, съобщиха от Областния информационен център във Варна.Проектът "От поток до поток“ – "Връщане на природата в града чрез устойчив дизайн и споделено въображение“ по Програма LIFE се координира от Община Сан Агустин дел Гуадаликс – Испания. В консорциума са включени и две испански компании. Той цели да върне природата в градската среда, като се фокусира върху райони, в които е традиционно трудно да се създадат зелени пространства.Включвайки се като партньор по проекта, Община Варна ще разполага с индикативен бюджет от 148 400 евро, като 40 процента от сумата трябва да бъде осигурена чрез съфинансиране. Със средствата местната администрация трябва да реализира дейности по почистване, озеленяване и облагородяване на охранителни зони – дерета. Предвидено е сред тях да бъде теренът около Шокаровия канал. Ще бъде възстановена дървесната растителност, ще бъде облагородена територията от двете страни на канала, ще се засади подходяща растителност по ската с цел укрепване на прилежащите площи. Планирано е още поставяне на соларни пейки, кошчета, обособяване на площадка за разходка на кучета, обясниха от ресорната дирекция. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 23.09.2025 г.Община Варна ще се включи пилотно като целева група и в действащия проект Circular DigiBuild – "Насърчаване на внедряването на нови технологии в прилагането на кръговата икономика в строителния сектор и сектора на сградите в региона на река Дунав“ по Програма ИНТЕРРЕГ "Дунавски регион“ 2021-2027 г. Той се изпълнява от 18 партньори и 21 асоциирани стратегически партньори от 13 дунавски държави. Водеща организация е сдружение Бизнес агенция – Варна. Основната цел е ефективно управление на данни за сгради и инфраструктура, подобряване на процесите по планиране, поддръжка и оптимизация на ресурсите, дигитализация на хартиени документи и регистри. Фокусът е върху уличната мрежа и свързаната с нея общинска инфраструктура.Дейността, която Община Варна ще изпълнява, ще се ръководи от фирма "Речек“ ЕООД – партньор по проекта. Тя е свързана с дигитализация на наличните архиви и създаване на база данни, така че те да могат да се ползват бързо и лесно от общинските служители. Разходите ще бъдат поети изцяло от проекта, без изискване за финансов ангажимент.