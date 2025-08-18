На 18 август (понеделник) от 17:00 до 20:00 ч. на входа на Морската градина, до Слънчевия часовник, доброволци от превантивните клубове към дирекция "Превенции“ ще предоставят на гражданите информация и превантивни материали за ХИВ/СПИН.Медицински специалисти от Регионалната здравна инспекция – Варна ще извършват безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В и хепатит С за желаещите в мобилен медицински кабинет.Кампанията се организира от дирекция "Превенции“, Община Варна и Регионалната здравна инспекция - Варна.