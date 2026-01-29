Община Варна ще поеме краткосрочен общински дълг в размер на близо 18,7 млн. евро за осигуряване на мостово финансиране по 24 проекта, реализирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Решението беше взето на днешното заседание на Общинския съвет. В предложението беше включен и проектът за изграждане и функциониране на Черноморски младежки център, но съветниците гласуваха той да бъде изваден от списъка.Заемът е необходим за финансиране и рефинансиране на допустими възстановими разходи по проекти, които навлизат в заключителната си фаза. По-голямата част от тях приключват скоро, което налага осигуряването на значителен финансов ресурс за извършване на окончателните плащания в един и същи период – средства, с които Общината към момента не разполага.Крайните срокове за изпълнение на проектите са в интервала от 31 март до 30 юни 2026 г. В този период постъпленията от съответните Структури за наблюдение и докладване няма да са достатъчни за покриване на всички междинни плащания. Поради това се предвижда осигуряване на мостово финансиране в размер до 18 688 905 евро, което ще бъде възстановено след одобряване на окончателните плащания по проектите.Предложението е заемът да бъде поет от "Фонд ФЛАГ" ЕАД със срок за погасяване до една година от подписване на договора. Усвояването на средствата ще става поетапно, според нуждите на отделните проекти, като крайният срок за усвояване е 30 юни 2026 г. Според общинската администрация заемът няма да окаже съществено влияние върху бюджета на Варна, тъй като главницата ще бъде погасена със средства от НПВУ. Очакваният финансов ефект за местната хазна е свързан основно с разходи за лихви и такси, които възлизат на около 760 хил. евро.Значителна част от проектите са насочени към образователната инфраструктура – изграждане на нови сгради за две общински училища, основни ремонти и мерки за енергийна ефективност в ОУ "Добри Чинтулов", ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ОУ "Йордан Йовков", както и в детска градина №17 "Д-р Петър Берон".Други проекти са свързани с енергийна ефективност – обновяване на сградата на НЧ "Христо Ботев 1928", спортен комплекс "Локомотив", модернизация на уличното осветление в ж.к. "Чайка" и енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. В социалната сфера водещ е проектът за модернизация на Дома за стари хора "Гергана", а в културата – инициативата "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна".