Община Варна ще кандидатства с проект, който, ако бъде одобрен, ще ѝ позволи да реализира дейности по почистване, озеленяване и облагородяване на зоната около Шокъровия канал. Комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество към Общински съвет – Варна даде съгласието си общината да участва като партньор в проектното предложение "От поток до поток" – "Връщане на природата в града чрез устойчив дизайн и споделено въображение" по Програма "LIFE"2021-2027 г.По проекта се предвижда да се възстанови дървесната растителност и да се облагороди територията от двете страни на канала в участъка от бул. "Левски" до бул. "Осми Приморски полк". Дейностите включват също засаждане на подходяща растителност по ската на канала с цел укрепване на прилежащите площи и предотвратяване замърсяването на водите и свличането на земни маси. Поставянето на соларни пейки и изграждането на кучешка площадка също е предвидено в проекта, стана ясно на днешното заседание на комисията.Община Варна ще се присъедини към консорциум, които се координира от община Сан Агустин дел Гуадаликс в Испания, като партньори са испански компании с доказан опит и успехи в кандидатстването по Програма "LIFE".Бюджетът за Варна е 148 хил. евро. 40% от сумата следва да бъде осигурена чрез собствен принос или съфинансиране от държавни институции за продължителността на проекта, който ще бъде 36 месеца. Към момента на кандидатстване не се изисква представяне на доказателства за осигуряването на собствения принос, бе изтъкнато в зала "Пленарна".Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да се включи в изпълнението на пилотен проект в рамките на "Circular DigiBuild – Насърчаване на внедряването на нови технологии в прилагането на кръговата икономика в строителния сектор и сектора на сградите в региона на река Дунав", изпълняван по Програма ИНТЕРРЕГ Дунавски регион 2021-2027 г. Проектът е действащ, а целта е ефективно управление на данни за сгради и инфраструктура, подобряване на процесите по планиране, поддръжка и оптимизация на ресурсите, дигитализация на хартиени документи и регистри.Фокусът на пилотния проект е върху уличната мрежа и свързаната с нея общинска инфраструктура. В рамките на инициативата ще се въвеждат и съхраняват данни за състоянието на пътната настилка, извършени ремонти, вложени материали и др. Това ще позволи на служителите на общинската администрация бързо и лесно да достъпват, използват и актуализират необходимата информация, което ще доведе до по-ефективно управление и по-добра координация на дейностите.Разходите за Община Варна ще бъдат поети изцяло от проекта, без изискване за финансов ангажимент.