ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Варна ще кандидатства с проект за озеленяване и облагородяване на зоната около Шокъровия канал
©
По проекта се предвижда да се възстанови дървесната растителност и да се облагороди територията от двете страни на канала в участъка от бул. "Левски" до бул. "Осми Приморски полк". Дейностите включват също засаждане на подходяща растителност по ската на канала с цел укрепване на прилежащите площи и предотвратяване замърсяването на водите и свличането на земни маси. Поставянето на соларни пейки и изграждането на кучешка площадка също е предвидено в проекта, стана ясно на днешното заседание на комисията.
Община Варна ще се присъедини към консорциум, които се координира от община Сан Агустин дел Гуадаликс в Испания, като партньори са испански компании с доказан опит и успехи в кандидатстването по Програма "LIFE".
Бюджетът за Варна е 148 хил. евро. 40% от сумата следва да бъде осигурена чрез собствен принос или съфинансиране от държавни институции за продължителността на проекта, който ще бъде 36 месеца. Към момента на кандидатстване не се изисква представяне на доказателства за осигуряването на собствения принос, бе изтъкнато в зала "Пленарна".
Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да се включи в изпълнението на пилотен проект в рамките на "Circular DigiBuild – Насърчаване на внедряването на нови технологии в прилагането на кръговата икономика в строителния сектор и сектора на сградите в региона на река Дунав", изпълняван по Програма ИНТЕРРЕГ Дунавски регион 2021-2027 г. Проектът е действащ, а целта е ефективно управление на данни за сгради и инфраструктура, подобряване на процесите по планиране, поддръжка и оптимизация на ресурсите, дигитализация на хартиени документи и регистри.
Фокусът на пилотния проект е върху уличната мрежа и свързаната с нея общинска инфраструктура. В рамките на инициативата ще се въвеждат и съхраняват данни за състоянието на пътната настилка, извършени ремонти, вложени материали и др. Това ще позволи на служителите на общинската администрация бързо и лесно да достъпват, използват и актуализират необходимата информация, което ще доведе до по-ефективно управление и по-добра координация на дейностите.
Разходите за Община Варна ще бъдат поети изцяло от проекта, без изискване за финансов ангажимент.
Още от категорията
/
Борислав Сарафов нареди РП-Варна да разследва сина на прокурор от Бургас, заловен с 50 кг марихуана
15.09
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците
12.09
Община Варна осигури нов бус на Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Йоан Златоуст"
12.09
Над 50 декара е обхванал пожарът над "Аспарухово", на място са шест пожарни, доброволци и водоноска
07.09
С военен ритуал бяха положени венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър Батенберг във Варна
06.09
87,1% е събираемостта на данъка върху недвижимите имоти във Варна и малко над76% на този върху превозните средства
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:47 / 16.09.2025
Варненска болница стана пионер при новите технологии за лечение н...
16:15 / 16.09.2025
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
3200 първокласници ще прекрачат училищния праг във Варна днес
08:22 / 15.09.2025
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казв...
21:25 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.