Предвижда се Община Варна да поеме част от разходите за командировани полицейски служители през туристически сезон 2026 г. в к.к. "Св. св. Константин и Елена“. Това стана ясно на днешното заседание на ПК "Туризъм, търговия и рекламна дейност“ към Общински съвет – Варна, на което беше разгледано писмо от собственици на имоти в комплекса с искане за съдействие за осигуряване на допълнително полицейско присъствие през активния летен сезон. Към момента не е уточнено какъв финансов ресурс ще бъде отделен за покриване за разходите.В писмото се настоява да бъдат командировани щатни служители на МВР, които да следят за сигурността на туристите в периода от юни до септември 2026 г. Предлага се средствата за командировъчните разходи да бъдат осигурени чрез бюджета от направление "Разходи, финансирани с приходи от туристически данък“ или от друг подходящ източник по преценка на администрацията.За летния период щатният състав на Пето РУ на МВР-Варна, който отговаря за територията на к.к. "Св. св. Константин и Елена“, е недостатъчен и затова е подпомаган от командировани от страната служители на МВР. При увеличения туристически поток е необходим засилен контрол върху безопасността на движението и правилното паркиране, се посочва в писмото.Общинските съветници дадоха положително становище на искането и го препратиха към комисията по финанси и бюджет.Членовете на комисията подкрепиха и друго писмо на собствениците на имоти в к.к. "Св. Св. Константин и Елена“. В него те се обръщат към Община Варна с молба да предприеме действия за придобиване на имот, находящ се в курорта, за което вече има решение на Общински съвет – Варна. Целта е на територията на имота да бъде изграден мултифункционален комплекс за обществено обслужване в областта на туризма, културата и спорта. "Взимайки под внимание все по-растящата нужда в района да бъде реализиран такъв проект в услуга на обществото и туризма, настояваме Община Варна да предприеме стъпки към реализиране на процеса по придобиване в собственост на поземления имот“, се посочва в писмото.Сред исканията на собствениците на имоти, за които стана ясно също на днешното заседание, е да бъде извършен неотложен ремонт на входно-изходната пътна артерия на курортния комплекс. Отсечката е част от пътя от кв. Виница до к.к. "Св. св. Константин и Елена“. От Община Варна посочиха, че за обекта вече има избран изпълнител за инвестиционно проектиране, като предстои подписване на договор. След изготвянето и съгласуването на проекта ще бъде издадено разрешение за строеж. Към момента обаче не е осигурено финансиране за изпълнение на строително-монтажните работи. В тази връзка местната администрация е предприела действия за търсене на държавна подкрепа чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройствСобствениците настояват също за проектиране, изграждане, основен ремонт и рехабилитация на част от уличната мрежа в комплекса. Отговорът на администрацията е, че в момента се подготвя документацията за провеждане на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционните проекти. След изготвянето и съгласуването на проектите ще бъдат издадени разрешения за строеж, а Община Варна се ангажира да осигури необходимото финансиране за изпълнение на строително-монтажните работи.На днешното заседание общинските съветници одобриха също учредяването на безвъзмездно право на ползване на имоти, собственост на Община Варна, за поставяне на 8 рекламно-информационни елементи тип "модулна конструкция – лодка“ в полза на "Дворец на културата и спорта“. Конструкциите ще подпомагат популяризирането на културните и спортните събития, планирани за 2026 г. Сред тях са концертът на испанския тенор Пласидо Доминго, танцовото шоу Lord of the Dance, Световната купа по спортна гимнастика, Европейското първенство по художествена гимнастика, баскетболните мачове от НБЛ и др. По въпроса предстои да се произнесат също комисиите по собственост и стопанство и финанси и бюджет, а окончателното решение ще вземе Общинският съвет.