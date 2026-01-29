Община Варна ще подпомогне финансово голяма болница
©
Сумата ще бъде предоставена като целева субсидия от бюджета на общината за 2026 г. и ще бъде използвана за погасяване на натрупани задължения към доставчици.
Към края на 2025 г. те възлизат на малко над 166 хил. евро, като над 131 хил. евро са просрочени.
Още по темата
/
Създават фонд, който да осигури финансова подкрепа за поддържане на редовни полети до Летище Варна
18.12
Още от категорията
/
Община Варна ще сезира прокуратурата заради отказа на ОбС да разгледа план сметка "Чистота" за 2026 г.
13:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.