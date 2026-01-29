На днешното заседание бе одобрено и отпускането на малко над 166 хил. евро за Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна".Сумата ще бъде предоставена като целева субсидия от бюджета на общината за 2026 г. и ще бъде използвана за погасяване на натрупани задължения към доставчици.Към края на 2025 г. те възлизат на малко над 166 хил. евро, като над 131 хил. евро са просрочени.