Решението на Общинския съвет да не включи в дневния ред на днешната сесия разглеждането на план-сметка "Чистота" за 2026 г. е пълна безотговорност и застрашава нормалното функциониране на града, както и здравето на гражданите, заяви пред медии заместник-кметът Павел Попов.Стана очевидна сериозна некомпетентност от страна на председателя на Постоянната комисия "Благоустройство и комунални дейности", която впоследствие беше защитена от мнозинството, формирано в Общинския съвет. Общинските съветници гласуват според партийни пристрастия, срещу които никаква аргументация не работи, подчерта Попов.С гласуването си общинските съветници пропуснаха възможността да бъде спазен законът и да се осигурят средства за сметопочистване и сметоизвозване, обясни заместник-кметът. По думите му Община Варна ще сезира прокуратурата, защото с това решение е подложено на риск здравето на гражданите.Няма да могат да се изплащат възнаграждения за тази дейност, както и разходи за транспортиране, третиране и депониране на отпадъците. Без приета план-сметка "Чистота" за 2026 г. разходната част не може да бъде изпълнявана, заяви по време на сесията и заместник-кметът Илия Коев. Той обясни, че администрацията е внесла предложението за разглеждане на план-сметка "Чистота" още на 9 декември 2025 г. и в предходни години винаги е била приемана преди края на календарната година, което е задължително условие за нормалната разплащателна дейност, посочи Коев.Той подчерта, че такса битови отпадъци не се увеличава, а документът за план-сметката е публикуван на интернет страницата на Община Варна. В срок е изпратено и официално уведомително писмо до Общинския съвет, в което ясно е обяснено, че заради промени в Закона за местните данъци и такси план-сметка "Чистота" трябва да бъде приета най-късно до 31 януари 2026 г., каза още Коев.Заместник-кметът Снежана Апостолова предупреди, че решението на Общинския съвет може да нанесе сериозни щети на Варна като туристическа дестинация. Една евентуална криза с отпадъците крие реален риск както за здравето на гражданите, така и за имиджа на града, каза пред съветниците Апостолова.От администрацията на Община Варна поясниха, че законовите промени засягат именно разходната част на план-сметка "Чистота". Директорът на дирекция "Финанси и бюджет" Кирил Симеонов напомни, че и през 2024 г. документът е бил приет през декември, след което е коригиран.Eдинственият възможен изход е свикване на извънредно заседание на Общинския съвет, на което документът да бъде приет. Това е последният вариант отговорните за това решение да го коригират и да избегнат съдебна отговорност за предстоящата криза с боклука, която инициираха, посочи Попов.