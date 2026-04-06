Община Варна сключи договор за доставка и монтаж на първите 40 подземни контейнера за събиране на смесени битови отпадъци в града. Това стана ясно по време на редовната оперативка при кмета Благомир Коцев с участието на заместник-кметовете, районните кметове и представители на общинските дирекции "Инженерна инфраструктура и благоустрояване", "Екология и опазване на околната среда" и "Финанси и бюджет".
Контейнерите ще бъдат разположени поетапно на различни локации в града – междублокови пространства, пешеходни зони, улици и други обществени места. Конкретните терени ще бъдат определени по предложения от районните администрации, като при избора им ще се отчитат техническите изисквания за монтаж, липсата на подземни комуникации и възможността за безпроблемното им обслужване, стана ясно по време на срещата.
Подземните контейнери са с вместимост до 5 куб. м и представляват съвременни, изцяло механични съоръжения, които не изискват електрически или хидравлични системи. Те се монтират в специално изградени бетонни шахти, като преди поставянето им ще бъде изградена стабилна бетонова основа. Контейнерите са проектирани с висока степен на устойчивост – с антикорозионно покритие, водоустойчива конструкция и вътрешна дренажна система, която предотвратява навлизането на дъждовни води. Механизмът за изпразване е изцяло автоматизиран и позволява обслужването им със съществуващата сметосъбираща техника в града, обясниха експертите от дирекция "Екология и опазване на околната среда".
Подземните контейнери значително ще подобрят градската среда – намаляват неприятните миризми, шума и визуалното замърсяване, като същевременно осигуряват по-голям капацитет за събиране на отпадъци и по-добра хигиена, посочват още от дирекцията.
Съгласно предвидената организация, при всяко конкретно възлагане сроковете за проектиране, доставка, монтаж и цялостното изграждане на съоръженията на дадена локация са около 60 дни, посочиха още експертите по време на срещата.
