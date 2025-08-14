ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Варна спира административното производство по проекта за строеж в землището на кв. "Галата"
Административното производство за одобряване на инвестиционния проект се спира до установяване на фактическата обстановка по отношение на образувани производства и необходимостта от нова процедура по преписката в МРРБ. Целта на Община Варна е да извърши проверка на кореспонденцията с МРРБ по отношение устойчивостта на терена и задълбочен анализ на законносъобразността на проекта.
Главният архитект на общината в изпълнение на задълженията си в административното производство за съгласуване и одобряване на заявени инвестиционни проекти от "Панорама инвест“ ЕООД, е изпратил и запитване до Окръжна и до Районна прокуратура – Варна дали има образувани производства срещу решение на РИОСВ – Варна относно оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционния проект.
Към настоящия момент в Община Варна няма подадено заявление за издаване на разрешение за строеж и съответно – няма издадено такова. Входирани са единствено Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (от 31.07. 2025 г.) и Заявление за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза) от 09.05.2024 г.
Хронологията на събитията е следната: на 16.07.2007 г. МРРБ (със зам.-министър Димчо Михалевски) издава на основание чл. 96, ал. 5 от ЗУТ предварително разрешение за извършване на строителни работи в имота. Документът е на база подробно инженерно геоложко проучване от 2004 г. на "Геозащита“ ЕООД – Варна и протоколно решение на ЕСУТ от Община Варна от м. март 2007 г. През месец септември 2007 г. зам.-кметът на Община Варна доц. Борис Корновски издава заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, с което имотът става урегулиран поземлен имот с параметри на застрояване. През 2018 г. предходното ръководство на Община Варна е внесло предложение до Общинския съвет да отпадне строителната забрана за част от територията на СО "Зеленика“, където попада и въпросният имот.
