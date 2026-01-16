Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Варна обяви конкурс за длъжност Началник на отдел "Градски празници и чествания“ към дирекция "Култура и духовно развитие“. Съгласно утвърдената длъжностна характеристика избраният кандидат следва да ръководи, координира и контролира изпълнението на културния календар на Община Варна, както и организацията на градските празници и чествания. Участва в разработването, актуализирането и разпределението на бюджетните средства за култура по отношение на градските празници и чествания; участва в подготовката на нормативни и административни документи на дирекцията. Заедно с други компетентни органи участва в разработването на стратегии за управлението на културните процеси на територията на общината. Осъществява контрол по сроковете за изпълнение на възложените  задачи.

Минималните и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността са степен на завършено образование – Бакалавър и 3 години професионален опит или придобит ранг ІІІ младши в професионална област хуманитарни, социални науки или други науки.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема "Обновление и популяризиране на градските празници и чествания сред гостите и гражданите на гр. Варна“ и интервю.

Пълната информация относно конкурсната процедура, необходимите документи за участие в нея, срок и място за подаване могат да бъдат открити на официалния сайт на Община Варна на адрес https://varna.bg/bg/3089.