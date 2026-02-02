Община Варна обяви конкурс за заемане на длъжността началник на отдел "Устройство на територията“ към дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“. Кандидатите за позицията следва да притежават завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър“ в професионална област "Технически науки“, направление "Архитектура, строителство и геодезия“, както и минимум три години професионален опит или придобит ранг III младши.Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема "Оптимизиране на дейността на отдел "Устройство на територията“ в дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ чрез внедряване на иновативно-технологични решения“, последвана от интервю.Желаещите да участват в конкурсната процедура следва да подадат заявление за участие, декларация по образец, както и копия от документи, удостоверяващи придобитото образование, допълнителна квалификация, правоспособност и професионален опит.Документите се приемат до 9 февруари 2026 г. до 17:30 ч. на адрес гр. Варна, бул. "Осми приморски полк“ №43, в отдел "Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“, лично, чрез упълномощен представител. Документите могат да се подадат и по електронен път на адрес pdimova@varna.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис.Длъжността е свързана с ръководството, координацията и контрола на дейностите по прилагането на Общия устройствен план и подробните устройствени планове на територията на общината, въвеждането на мерки за оптимизация и електронно управление на административните услуги, както и с организирането на процесите по дигитализация, архивиране и управление на специализирани регистри и бази данни.Допълнителна информация може да бъде получена в отдел "Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“ на адрес бул. "Осми приморски полк“ №43 или на телефон 052/820 511, лице за контакт – Петранка Димова.