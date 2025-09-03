Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Варна набира кандидати за длъжността управител на Общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар, към дирекция "Управление на собствеността“.

Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са степен на завършено образование – бакалавър в професионални области "ветеринарна медицина“, "аграрни науки“ или "стопански науки“. Кандидатите трябва да притежават две години професионален опит в областта.

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю. Предвиденият размер на основната заплата е до 3780 лева.

Документите за участие трябва да се представят в срок до 18:00 часа на 16.09.2025 г. (вторник) на адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк“ № 43 в Център за административно обслужване на Община Варна - ет.1, лично от кандидатите. Телефон за контакт: 052/820-171, лице за контакт - Дора Кръстева.

За повече информация на адрес: https://varna.bg/bg/2971