Община Варна участва в 60-ото издание на туристическата борса в Берлин
Община Варна се представя заедно с туроператори, туристически агенти и общински администрации на национален щанд с атрактивна визия, разположен на площ от 650 кв. м – с 50 кв. м повече от миналата година, организиран от Министерство на туризма. Щандът и тази година е позициониран на изключително комуникативно и предпочитано място - в палата 3.2, една от общо 35-те палати на "Мессе Берлин“.
За участието на Варна са водещи възможностите за обмен на идеи, установяване на нови контакти, обсъждане на бъдещи и настоящи партньорства с цел представяне на града и региона като привлекателна дестинация за различни видове туризъм през четирите сезона.
По време на изложението се провеждат и редица важни срещи на заместник-кмета с ресор туризъм на Община Варна Снежана Апостолова с представители на водещи туроператори като TUI Group, Schauinsland Reisen, Alltours, Dertour, Coral travel/Ferien touristik, Eurowings Holidays, Lastminute, както и с представители на медийни групи и рекламни агенции. Обсъждат се предстоящите рекламни кампании на територията на Германия и възможностите за бъдещи маркетингови дейности с цел популяризиране на туристическите дадености на региона. Тема на срещите е и полетната свързаност, която се явява ключова за развитието на чуждестранните туристически пазари.
Основни акценти в представянето са възможностите за морски ваканционен туризъм, уикенд пътувания и спа и балнео, които Варна и близките курортни комплекси Св. Св. Константин и Елена и Златни пясъци предлагат и извън активния летен сезон. Природните забележителности, богатото културно-историческо наследство, събитийният културен и спортен календар също са на фокус в представянето с рекламни материали, разговори и срещи, посочват от дирекция "Туризъм“. Тема на срещите са още перспективите за целогодишен туризъм у нас и тенденциите за потенциално развитие на Варна - обиколни пътувания, различни форми на културен туризъм, посещение на малки винарни, винени маршрути и кулинария, археологически артефакти и природни забележителности като част от големия потенциал, който може да бъде маркетиран и реализиран.
