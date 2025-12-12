Общината отпуска над 230 хил. лева за покриване на дълговете на белодробна болница
Най-голямата част от дължимите суми са към персонала на лечебното заведение, информирато от Общински съвет. Неплатените заплати и осигуровки за периода юли–ноември 2025 г. възлизат на над 213 500 лв. Болницата има задължения и към ОП "Ученическо и столово хранене“ на стойност около 21 000 лв. за храна за пациентите. Допълнително са начислени близо 2 000 лв. лихви.
В писмо до администрацията управителят на болницата д-р Радослав Минков посочва, че общият размер на задълженията към 30 ноември 2025 г. е 236 500,80 лева. Той подчертава, че субсидията от Министерството на здравеопазването в размер на 90 лева на леглоден не е актуализирана от 2022 г., което допълнително затруднява нормалното функциониране на лечебното заведение.
Предвижда се финансирането да бъде осигурено чрез компенсирана промяна в бюджета на общината за 2025 г. Част от средствата, предвидени за ремонти в ДКЦ "Св. Иван Рилски – Аспарухово“, ще бъдат пренасочени към бившия Тубдиспансер.
Съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението, за да се предотвратят допълнителни финансови загуби за болницата.
Комисията по здравеопазване одобри и отпускането на еднократни финансови помощи за лечение на деца с редки болести. Две варненчета ще получат по 2 400 лв. за рехабилитация, работа с логопед, психолог и ерготерапевт.
