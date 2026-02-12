Общината погна собственици на стари сгради
Архитектурата на един град, заедно с природните му дадености и местоположение, придават индивидуален облик на населеното място. В тази връзка всеки град може да се похвали със собствена уникална архитектура и Варна е ярък пример за това.
Въпреки укрепването и възстановяването облика на редица архитектурни паметници в централната част на Варна, десетки сгради продължават да се рушат. 81 от архитектурните паметници са в лошо състояние, а други 40 са в риск. 144 здания са в задоволителен вид, а 219 са в добро състояние. Това показва последното проучване на Инспектората по опазване на културното наследство, става ясно от отговор на министъра на културата Мариан Бачев относно питане на депутата Стела Николова от август миналата година. Тя се интересува от контролна на министерството за предотвратяване срутвания на сгради с архитектурна и културна стойност във Варна.
За периода от месец октомври 2024 година до юли 2025 година от проверяващите органи са извършени съвместни инспекции и са съставени констативни протоколи по Закона за културното наследство за състоянието на 35 сгради във Варна, притежаващи статут на архитектурно-строителни недвижими културни ценности, посочва министърът.
Допълва, че за 25 от сградите са издадени заповеди на кмета съгласно ЗКН, с които е констатирано актуалното състояние на обектите и са предписани дейностите, необходими и задължителни за опазването им.
Министър Бачев подчертава, че за сградите, попадащи в категория "в риск“, не означава непременно, че ги грози срутване, а че са в лошо строително състояние.
"Освен това 40 сгради представляват 8% от общия брой на архитектурно-строителните недвижими културни ценности във Варна. Контролът по предотвратявания на срутвания на сгради с архитектурна и културна стойност при съседни строителни дейности се осъществява от дирекция ПНО на Община Варна и РДНСК. Ролята на Министерството на културата се състои в мониторинг на спазване на съответствието между предварително съгласувания от МК инвестиционен проект и строителното изпълнение на обекта“, се казва още в писмото на министъра.
