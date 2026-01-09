Общината с мерки в помощ на бездомниците заради студа
Към момента приютът е с пълен капацитет, но директорът на социалната услуга Марко Марков увери, че ще бъде намерено решение за осигуряване на топло място за всеки нуждаещ се. Потребителите на услугата получават най-необходимото – подслон, топлина и храна два пъти дневно. Те са длъжни да спазват правила за безопасност и хигиена, за да се гарантира спокойна и сигурна среда за всички ползватели на социалната услуга.
Обходите ще продължат и през следващите студени дни, за което е направен график на служителите от приюта, с цел да бъде оказана подкрепа на възможно най-много хора в риск.
Община Варна напомня, че сигнали за хора без подслон следва да се подават на телефон 112. При необходимост се осигурява присъствието и на медицински екип, който да извърши преглед и при нужда да реагира своевременно.
