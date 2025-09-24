ЗАРЕЖДАНЕ...
Общински детски комплекс открива новата учебна година
Водосвет ще отслужи отец Георги Стоименов от храм "Св. Архангел Михаил“.
През т.г. в ОДК ще се обучават над 2400 деца, разпределени в 35 школи, които са в направленията наука, изкуство и спорт.
"Нелсън Мандела казва, че "образованието е най-мощният инструмент за промяна на света“. Вярваме, че всеки, който е част от образователната общност — включително и екипът на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна — носи отговорността да подготви младите хора със знания, умения и увереност за бъдещето. Заедно градим основите на едно по-добро утре. За поредна година отваряме вратите си широко за варненските деца с уверението, че ще бъдат обградени с внимание, любов и под вещото ръководство на висококвалифицирани специалисти ще се впуснат в едно вълнуващо пътешествие в света на изкуството, науката и спорта“,сподели инж. Григория Иванова, временно изпълняващ длъжността директор на ОДК – Варна.
