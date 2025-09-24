ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, ще открие новата учебна година от 11 ч. на 27.09.2025 г. в двора на институцията. Деца, родители и гости ще бъдат посрещнати с хляб и сол, както и с тържествена музикално-артистична програма, включваща изпълнения на деца от различните школи на ОДК.Водосвет ще отслужи отец Георги Стоименов от храм "Св. Архангел Михаил“.През т.г. в ОДК ще се обучават над 2400 деца, разпределени в 35 школи, които са в направленията наука, изкуство и спорт."Нелсън Мандела казва, че "образованието е най-мощният инструмент за промяна на света“. Вярваме, че всеки, който е част от образователната общност — включително и екипът на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна — носи отговорността да подготви младите хора със знания, умения и увереност за бъдещето. Заедно градим основите на едно по-добро утре. За поредна година отваряме вратите си широко за варненските деца с уверението, че ще бъдат обградени с внимание, любов и под вещото ръководство на висококвалифицирани специалисти ще се впуснат в едно вълнуващо пътешествие в света на изкуството, науката и спорта“,сподели инж. Григория Иванова, временно изпълняващ длъжността директор на ОДК – Варна.