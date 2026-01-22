Общински съветници дадоха добро за осигуряване на над 20 млн. евро за важни проети
От общата сума 15,6 млн. евро са предвидени за заемообразно финансиране, а 4,6 млн. евро – за съфинансиране. По-голямата част от средствата за съфинансиране в размер на 3,1 млн. евро са осигурени чрез кредит.
В списъка фигурират редица проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради в града. Те обхващат спортния комплекс "Локомотив“, читалище "Христо Ботев“, детска градина №17 "Д-р Петър Берон“, както и няколко училища, сред които ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ "Д. Чинтулов“ и ОУ "Йордан Йовков“.
Заложени са инвестиции за ремонт и рехабилитация на средношколското общежитие "Михаил Колони“, изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища и реализиране на проекта за Черноморски младежки център.
Осигурено е също финансиране на проектите за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. По процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“ са включени множество многофамилни жилищни сгради в различни райони на града. Общата стойност на тези проекти надхвърля 7,2 млн. евро, като собственият принос на общината е в размер на почти 151 хил. евро.
В списъка на проектите, за които беше дадено съгласие, са включени още инициативи в сферата на културата, модернизацията на рибарското пристанище Варна, осигуряване на топъл обяд, както и предоставянето на иновативни здравно-социални услуги в домашна среда.
