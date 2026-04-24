На 28 април 2026 г. (вторник) общинските съветници от "Алтернативата“ Георги Кулински и Владислав Бакалов ще проведат своята традиционна съвместна приемна за граждани.

Инициативата цели да насърчи директния диалог с варненци и да осигури задълбочен експертен анализ на подадените сигнали. Според организаторите ефективното управление на Варна изисква открита комуникация и координиран подход при решаването на проблеми от обществен интерес.

Георги Кулински, с ресор "Транспорт и инфраструктура“, и Владислав Бакалов, отговарящ за "Образование и младежки дейности“ ще приемат граждани и неправителствени организации.

Организационни детайли:

Дата: 28.04.2026 г. (вторник)

Час: 17:30 ч.

Място: Център "Атриум“, Варна

С цел осигуряване на качествено обслужване и предварително запознаване с постъпилите материали, приемната ще се проведе с предварително записване.

Телефон за записване: +359 896 109 589

"Алтернативата“ поставя акцент върху прозрачността и работата по ясни правила и насърчава гражданите да споделят своите сигнали и конструктивни предложения.